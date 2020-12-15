ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Мертвого моря археологи знайшли тронний зал царя Ірода, де танцювала принцеса Соломія

Автор: Роман Мирончук

В Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода, який перебував у фортеці на березі Мертвого моря в давній іудейській фортеці Махерон. Він відомий тим, що на ньому танцювала принцеса Саломея, яка зажадала принести їй голову Іоанна Хрестителя.

Експерти розкопали напівкруглу нішу, де був установлений трон. Про це повідомляє Нaaretz.

Початковий рівень підлоги не зберігся до наших днів. Але дослідники вважають, що трон стояв на підвищенні, на яке підіймалися сходами.

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: my.ua)

Експерти також відновили дві колони, які раніше підтримували дах залу, де танцювала принцеса Саломея на дні народження свого вітчима Ірода Антипи.

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: my.ua)

Кажуть, він так був задоволений цим танцем, що пообіцяв їй все, що вона захоче, аж до половини свого царства. Як описано в Євангелії, за порадою матері, Саломея попросила голову Іоанна Хрестителя.

Популярні новини

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: twitter.com/extrachelle)

Ірода побажання Соломії засмутило, але він не міг порушити свою обіцянку і наказав обезголовити Іоанна. Голову принесли на блюді і подарували принцесі, а вона своєю чергою віднесла її своїй матері.

Нагадаємо, у Великобританії археологи виявили римську мозаїку, якій 1,5 тисячі років.

Раніше в Хорватії археологи розкопали шолом воїна, який пролежав у землі понад 2 тисячі років. Передбачається, що спорядження виготовили в VII столітті до нашої ери.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України археологияИордания