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Інтернет буде! У Києві створять мережу безкоштовних точок Wi-Fi

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 08:59
Інтернет буде! У Києві створять мережу безкоштовних точок Wi-Fi Фото: у Києві буде Wi-Fi для всіх (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві незабаром створять мережу безкоштовних точок Wi-Fi. Щоправда, коли запустять мережу – наразі невідомо.

Про цю новину повідомив Інтерфакс-Україна генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.

Як працюватиме інтернет

Зазначається, що такі безкоштовні зони інтернету з'являться у п'яти українських містах – Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові.

"Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в "Укртелекомі" вирішили відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури та встановили активні вуличні шафи (MSAN - Multi-Service Access Node - мультисервісна платформа доступу – пристрій, що з'єднує абонентські лінії з ядром мережі), - сказав Курмаз.

За словами голови Укртелекому, у разі відключення світла інтернет буде доступний для людей протягом 2-4 годин.

"Впевнений, що багато городян у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові бачили такі сірі шафи. Ми розмістили на них наклейки-покажчики, які повідомляють, що тут можна скористатися безкоштовним Wi-Fi. Таких зон з публічним Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові понад 700, де протягом 2-4 годин блекауту можна буде користуватися доступом в інтернет. Саме готуємося широко анонсувати цей проект", - уточнив він.

Нагадаємо, що у метро Києва з'явиться безкоштовний Wi-Fi.

До речі, в Україні з'явився перший поїзд "Інтерсіті+", обладнаний терміналом Starlink.

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