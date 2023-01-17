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Перший Інтерсіті обладнали Starlink. До кінця року обіцяють підключити Wi-Fi у всі такі потяги

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Вівторок 17 січня 2023 14:25
Перший Інтерсіті обладнали Starlink. До кінця року обіцяють підключити Wi-Fi у всі такі потяги Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні з'явився перший поїзд Інтерсіті+, який обладнали терміналом Starlink. До кінця року Wi-Fi обіцяють підключити у всі потяги цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та "Укрзалізницю".

"Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів", - зазначили в УЗ.

Результати тестування продемонстрували, що доступність на маршруті складає 97%, а стабільна швидкість до 100 Мбіт/с.

"До речі, протягом року інтернет від Старлінк з‘явиться у всіх поїздах Інтерсіті+. Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію. Щоб подорожуючи, ви могли працювати, дивитися серіали і спілкуватися з рідними", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося раніше, Україна вже отримала 30 тисяч терміналів Starlink.

До того ж, партію терміналів, яку Україна отримала у лютому, мали передати для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".

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Starlink Укрзалізниця Міністерство цифрової трансформації
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