Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію до столичної влади, оприлюдненої на офіційному сайті КМДА.

Що відомо про Wi-Fi у метро Києва

Автор петиції №11417 Владислав Куява просив у влади столиці запустити на станціях rиївського метрополітену безкоштовний швидкісний Wi-Fi, оскільки під час перебоїв зі світлом мобільний інтернет у підземці не працює.



"Запуск мережі Wi-Fi у метро це не тільки забезпечення комфорту киян під час поїздки, а й можливість залишатися на зв'язку з рідними, що особливо актуально під час повітряної тривоги, де тисячі людей ховаються у метрополітені та чекають на закінчення повітряної тривоги", - сказано у проханні.

Петиція зібрала понад шість тисяч голосів на підтримку та розглянута мером Києва Віталієм Кличко.



Глава столиці повідомив, що на станціях Київського метрополітену встановлення обладнання безкоштовної мережі Wi-Fi триває вже кілька років.

Поки у столиці створено інфраструктуру у 33 поїздах, змонтовано та введено в дослідну експлуатацію обладнання мережі Wi-Fi на дванадцяти станціях метро.

Виконавець робіт призупинив обладнання станцій та вагонів rиївського метрополітену мережею Wi-Fi через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.



"Технічне обладнання, яке на сьогодні встановлено на станціях та вагонах рухомого складу Київського метрополітену, проходить тестування з метою забезпечення можливості поновлення роботи мережі Wi-Fi", - заявив Кличко.



Мер столиці підтримав електронну петицію та анонсував продовження робіт із запуску в метро безкоштовного Wi-Fi. Дата поки що не повідомляється.