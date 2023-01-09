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У метро Києва з'явиться безкоштовний Wi-Fi: що відомо

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 09:25
У метро Києва з'явиться безкоштовний Wi-Fi: що відомо Фото: у метро Києва з'явиться Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продовжать проект встановлення безкоштовного Wi-Fi у метрополітені.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію до столичної влади, оприлюдненої на офіційному сайті КМДА.

Що відомо про Wi-Fi у метро Києва

Автор петиції №11417 Владислав Куява просив у влади столиці запустити на станціях rиївського метрополітену безкоштовний швидкісний Wi-Fi, оскільки під час перебоїв зі світлом мобільний інтернет у підземці не працює.

"Запуск мережі Wi-Fi у метро це не тільки забезпечення комфорту киян під час поїздки, а й можливість залишатися на зв'язку з рідними, що особливо актуально під час повітряної тривоги, де тисячі людей ховаються у метрополітені та чекають на закінчення повітряної тривоги", - сказано у проханні.

Петиція зібрала понад шість тисяч голосів на підтримку та розглянута мером Києва Віталієм Кличко.

Глава столиці повідомив, що на станціях Київського метрополітену встановлення обладнання безкоштовної мережі Wi-Fi триває вже кілька років.

Поки у столиці створено інфраструктуру у 33 поїздах, змонтовано та введено в дослідну експлуатацію обладнання мережі Wi-Fi на дванадцяти станціях метро.

Виконавець робіт призупинив обладнання станцій та вагонів rиївського метрополітену мережею Wi-Fi через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Технічне обладнання, яке на сьогодні встановлено на станціях та вагонах рухомого складу Київського метрополітену, проходить тестування з метою забезпечення можливості поновлення роботи мережі Wi-Fi", - заявив Кличко.

Мер столиці підтримав електронну петицію та анонсував продовження робіт із запуску в метро безкоштовного Wi-Fi. Дата поки що не повідомляється.

Як ми раніше повідомляли, деяким українцям із дітьми дадуть 6700 гривень на місяць.

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