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Интернет будет! В Киеве создадут сеть бесплатных точек Wi-Fі

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Киев, Пятница 20 января 2023 08:59
Интернет будет! В Киеве создадут сеть бесплатных точек Wi-Fі Фото: в Киеве будет Wi-Fі для всех (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в скором времени создадут сеть бесплатных точек Wi-Fі. Правда, когда запустят сеть - пока неизвестно.

Об этой новости сообщил Интерфаксу-Украина генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

Как будет работать интернет

Отмечается, что такие бесплатные зоны интернета появятся в пяти украинских городах - Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Львове.

"Обсуждая разные сценарии при блэкауте, мы в "Укртелекоме" приняли решение открыть сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах, где мы несколько лет назад осуществили модернизацию нашей инфраструктуры и установили активные уличные шкафы (MSAN - Multi-Service Access Node - мультисервисная платформа доступа – устройство, соединяющее абонентские линии с ядром сети)", - сказал Курмаз.

По словам главы Укртелекома, в случае отключения света, интернет будет доступен для людей в течение 2-4 часов.

"Уверен, что многие горожан в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове видели такие серые шкафы. Мы разместили на них наклейки-указатели, сообщающие, что здесь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Таких зон с публичным Wi-Fi в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове более 700, где в течение 2-4 часов блекаута можно будет пользоваться доступом в интернет. Как раз готовимся широко анонсировать этот проект",- уточнил он.

Напомним, что в метро Киева появится бесплатный Wi-Fi.

Кстати, в Украине появился первый поезд Интерсити+, оборудованный терминалом Starlink.

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Киев Wi-Fi