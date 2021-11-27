Эта инструкция поможет вам купить в супермаркете только нужные и здоровые продукты

Покупки продуктов в супермаркете для многих людей превращаются в квест и стресс. Выйти з магазина с набором необходимых продуктов и не купив ничего лишнего – почти невозможно.
И еще одной проблемой становится качество продуктов, которые вы покупаете.
Специалист рассказала, как покупать в супермаркетах только нужные и здоровые продукты. Об этом говорится в материале Healthline.
Желательно составить не только список продуктов, но и приблизительное меню на неделю.
Это позволит вам не покупать лишние продукты с запасом и избавит от ежедневного вопроса о том, что готовить на обед и ужин.
В списке нужно учесть рацион питания и сбалансировать свое меню на неделю. Туда нужно включить овощи, фрукты, источники белка (рыба, яйца, бобы, орехи).
Список может выглядеть приблизительно так:
Если вы собираетесь обедать вне дома или пропускать ужины – не стоит запасаться продуктами на неделю с целью каждый день что-то готовить самостоятельно. Спланируйте свою неделю и напишите меню на каждый день.
Меню можно распечатать и повесить на холодильник, а в супермаркете просто купить необходимые ингредиенты.
Перед походом за продуктами, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть в шкафах и холодильниках.
Это поможет сократить список, количество пищевых отходов и избавит вас от мысли: "нужно еще вот это купить, но не помню, ест дома или нет".
Если у вас осталось совсем немного масла или круп, но на неделю их еще точно хватит – вы сможете сократить свои расходы и купить свежие продукты в следующий раз.
Обязательно проверьте морозильную камеру – там могут оставаться продукты с предыдущих походов в магазин.
Их нужно употребить в пищу в первую очередь, а уже потом покупать новые запасы.
Также важно проверять продукты на качество и срок годности. Если что-то уже явно перележало свой срок – выбрасывайте.
Старайтесь, чтобы базовый набор из круп, гарниров и соусов у вас был всегда.
Со временем использование этих правил позволит вам только докупать по необходимости продукты, которые быстро портятся и долго не хранятся. А все остальное – реже.
Перед походом в супермаркет лучше хорошо поесть, чтобы не соблазняться на все самое вкусное и привлекательное.
Это избавит вас от лишней булочки, печенья и других вредных продуктов.
Плохое настроение тоже не подходящий спутник в супермаркете, так как хочется себя побаловать чем-то и руки тянутся к ярким упаковкам и вкусностям.
Обязательно читайте этикетки и не соблазняйтесь яркими упаковками и маркетинговыми слоганами.
Избегайте импульсивных покупок, обращайте внимание на акции, но внимательно проверяйте сроки годности и состав продукта.
Если в продукте много подсластителей, сахара, рафинированных зерен, обработанное масло, штучные красители и добавки – ему не место в вашей корзинке.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам теперь придется платить за одноразовые пакеты в супермаркетах.
А также рассказывали о том, как в супермаркетах продавцы обманывают клиентов.