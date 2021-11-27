Эта инструкция поможет вам купить в супермаркете только нужные и здоровые продукты

Составляйте списки

Желательно составить не только список продуктов, но и приблизительное меню на неделю.

Это позволит вам не покупать лишние продукты с запасом и избавит от ежедневного вопроса о том, что готовить на обед и ужин.

В списке нужно учесть рацион питания и сбалансировать свое меню на неделю. Туда нужно включить овощи, фрукты, источники белка (рыба, яйца, бобы, орехи).

Список может выглядеть приблизительно так:

Фрукты: яблоки, черника, мандарины, авокадо и грейпфрут

Овощи без крахмала: брокколи, спаржа, лук, шпинат, перец и кабачки

Овощи с крахмалом: картофель, тыква

Фасоль и зерно: нут, коричневый рис, черная фасоль, киноа

Белки: яйца, лосось, куриная грудка

Заморозка: ягоды и капуста

Орехи: миндаль, тыквенные семечки, арахисовое масло

Молочное: молоко, сыр фета, греческий йогурт

Приправы: оливки, вяленые помидоры, заправка для салатов, оливковое масло, песто, сальса

Напитки: вода

Разное: кофе, сухофрукты, темный шоколад, тертый кокос, банановые чипсы

Если вы собираетесь обедать вне дома или пропускать ужины – не стоит запасаться продуктами на неделю с целью каждый день что-то готовить самостоятельно. Спланируйте свою неделю и напишите меню на каждый день.

Меню можно распечатать и повесить на холодильник, а в супермаркете просто купить необходимые ингредиенты.

Проверяйте кухню перед походом в супермаркет

Перед походом за продуктами, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть в шкафах и холодильниках.

Это поможет сократить список, количество пищевых отходов и избавит вас от мысли: "нужно еще вот это купить, но не помню, ест дома или нет".

Если у вас осталось совсем немного масла или круп, но на неделю их еще точно хватит – вы сможете сократить свои расходы и купить свежие продукты в следующий раз.

Обязательно проверьте морозильную камеру – там могут оставаться продукты с предыдущих походов в магазин.

Их нужно употребить в пищу в первую очередь, а уже потом покупать новые запасы.

Также важно проверять продукты на качество и срок годности. Если что-то уже явно перележало свой срок – выбрасывайте.

Старайтесь, чтобы базовый набор из круп, гарниров и соусов у вас был всегда.

Со временем использование этих правил позволит вам только докупать по необходимости продукты, которые быстро портятся и долго не хранятся. А все остальное – реже.

Не ходите в супермаркет голодными или расстроенными

Перед походом в супермаркет лучше хорошо поесть, чтобы не соблазняться на все самое вкусное и привлекательное.

Это избавит вас от лишней булочки, печенья и других вредных продуктов.

Плохое настроение тоже не подходящий спутник в супермаркете, так как хочется себя побаловать чем-то и руки тянутся к ярким упаковкам и вкусностям.

Читайте этикетки

Обязательно читайте этикетки и не соблазняйтесь яркими упаковками и маркетинговыми слоганами.

Избегайте импульсивных покупок, обращайте внимание на акции, но внимательно проверяйте сроки годности и состав продукта.

Если в продукте много подсластителей, сахара, рафинированных зерен, обработанное масло, штучные красители и добавки – ему не место в вашей корзинке.