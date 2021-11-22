Украинцам придется платить за одноразовые пластиковые пакеты в маркетах: названа цена
В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах. Речь идет о пакетах, которые в большинстве супермаркетов страны покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины.
На данный момент постановление находится в стадии рассмотрение. Голосование было запланировано на 17 ноября, но его отложили.
Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов приняли депутаты еще в июне 2021 года.
Однако для его внедрения нужно постановление Кабинета министров о ценах на пластиковые пакеты, так как их в Украине можно только купить и минимальные розничные цены должны установить в правительстве.
Какие будут цены
На данный момент в постановлении указаны такие цены на пластиковые пакеты:
- Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку
- Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку
- С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку
Цены будут касаться все пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.
Когда украинцы начнут платить за пакеты
Если Кабинет министров поддержит постановление, то минимальная стоимость будет введена уже с 10 декабря 2021 года.
Стоит отметить, что закон вступит в действие только в январе 2022 года. До 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.
За использование пакетов с января 2021 года будет штраф – от 1700 до 3400 гривен.
Чем будут заменять пластиковые пакеты
- Пакетами и сумками многоразового использования
- Биоразлагаемыми пакетами
- Бумажными пакетами
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают запреты на использование пластиковых пакетов в разных странах.