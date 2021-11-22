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Украинцам придется платить за одноразовые пластиковые пакеты в маркетах: названа цена

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 18:33
Украинцам придется платить за одноразовые пластиковые пакеты в маркетах: названа цена Фото: В Укране введут плату за одноразовые пластиковые пакеты (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах. Речь идет о пакетах, которые в большинстве супермаркетов страны покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины.

На данный момент постановление находится в стадии рассмотрение. Голосование было запланировано на 17 ноября, но его отложили.

Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов приняли депутаты еще в июне 2021 года.

Однако для его внедрения нужно постановление Кабинета министров о ценах на пластиковые пакеты, так как их в Украине можно только купить и минимальные розничные цены должны установить в правительстве.

Какие будут цены

На данный момент в постановлении указаны такие цены на пластиковые пакеты:

  • Без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку
  • Без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку
  • С ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку

Цены будут касаться все пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.

Когда украинцы начнут платить за пакеты

Если Кабинет министров поддержит постановление, то минимальная стоимость будет введена уже с 10 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что закон вступит в действие только в январе 2022 года. До 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.

За использование пакетов с января 2021 года будет штраф – от 1700 до 3400 гривен.

Чем будут заменять пластиковые пакеты

  • Пакетами и сумками многоразового использования
  • Биоразлагаемыми пакетами
  • Бумажными пакетами

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают запреты на использование пластиковых пакетов в разных странах.

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