Ця інструкція допоможе вам купити в супермаркеті тільки потрібні і здорові продукти

Покупки продуктів в супермаркеті для багатьох людей перетворюються на квест і стрес. Вийти з магазину з набором необхідних продуктів і не купивши нічого зайвого - майже неможливо.
І ще однією проблемою стає якість продуктів, які ви купуєте.
Фахівець розповіла, як купувати в супермаркетах тільки потрібні та здорові продукти. Про це йдеться в матеріалі Healthline.
Бажано скласти не тільки список продуктів, але і приблизне меню на тиждень.
Це дозволить вам не купувати зайві продукти з запасом і позбавить від щоденного питання про те, що готувати на обід і вечерю.
У списку потрібно врахувати раціон і збалансувати своє меню на тиждень. Туди потрібно включити овочі, фрукти, джерела білка (риба, яйця, боби, горіхи).
Список може виглядати приблизно так:
Якщо ви збираєтеся обідати поза домом або пропускати вечері – не варто запасатися продуктами на тиждень з метою кожен день щось готувати самостійно. Сплануйте свій тиждень і напишіть меню на кожен день.
Меню можна роздрукувати та повісити на холодильник, а в супермаркеті просто купити необхідні інгредієнти.
Перед походом за продуктами, проведіть інвентаризацію того, що у вас вже є в шафах і холодильниках.
Це допоможе скоротити список, кількість харчових відходів і позбавить вас від думки: "потрібно ще ось це купити, але не пам'ятаю, чи є вдома чи ні".
Якщо у вас залишилося зовсім небагато масла або круп, але на тиждень їх ще точно вистачить – ви зможете скоротити свої витрати та купити свіжі продукти в наступний раз.
Обов'язково перевірте морозильну камеру - там можуть залишатися продукти з попередніх походів в магазин.
Їх потрібно вжити в їжу в першу чергу, а вже потім купувати нові запаси.
Також важливо перевіряти продукти на якість і термін придатності. Якщо щось вже явно перележало свій термін - викидайте.
Намагайтеся, щоб базовий набір з круп, гарнірів і соусів у вас був завжди.
Згодом використання цих правил дозволить вам тільки докуповувати в разі потреби продукти, які швидко псуються і довго не зберігаються. А все інше - рідше.
Перед походом в супермаркет краще добре поїсти, щоб не спокушатися на все найсмачніше і привабливе.
Це позбавить вас від зайвої булочки, печива та інших шкідливих продуктів.
Поганий настрій теж не підходящий супутник в супермаркеті, оскільки хочеться себе побалувати чимось і руки тягнуться до яскравих упаковок і смакоти.
Обов'язково читайте етикетки та не спокушайтеся яскравими упаковками та маркетинговими слоганами.
Уникайте імпульсивних покупок, звертайте увагу на акції, але уважно перевіряйте терміни придатності та склад продукту.
Якщо в продукті багато підсолоджувачів, цукру, рафінованих зерен, оброблене масло, штучні барвники та добавки – йому не місце у вашому кошику.
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