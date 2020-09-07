Instagram забанил сына звезды "Маски-шоу" с синдромом Дауна: актриса отчаялась

Звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс пожаловалась на то, что популярная социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт ее сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна.

В Instagram заявили, что данная страница несоответствует их правилам. При этом артистка три месяца доказывала, что данный аккаунт ведет отец Семена. Об этом Эвелина рассказала на своей странице в Instagram.

"220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли", - написала звезда "Маски-шоу".

Она также подчеркнула, что исчезли их семинары, на которых они учили развиваться детям с синдромом Дауна. Также пропал и все романтические истории Семена.

Пользователи сети также были возмущены действиями Instagram.

Идиотство. За что? Тети с бесполезными страницами про сиси, попы в рамках, а страница, которая может спасти кого-то от аборта или отчаяния - вне закона? Что с вашими правилами, Instagram?

Может нужно написать массовые обращения куда-то?

Бездушное существо... Верните страницу Семена. Она учила не бояться испытаний, наоборот - улыбаться и жить;

То есть страницы с трусами, тенями и прочим хламом - это нормально, а страничка, которая действительно была нужна, для многих - это пример, это шанс, это мотивация, да и в конце концов, просто, интересна - это удалить?! Очень жаль.

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