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Instagram забанив сина зірки "Маски-шоу" з синдромом Дауна: актриса зневірилася

Автор: Роман Мирончук

Популярна соцмережа заблокувала профіль сина Евеліни Бледанс з синдромом Дауна

Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс поскаржилася на те, що популярна соціальна мережа Instagram заблокувала акаунт її сина Семена, у якого діагностовано синдром Дауна.

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В Instagram заявили, що дана сторінка не відповідає їх правилами. При цьому артистка три місяці доводила, що даний аккаунт веде батько Семена. Про це Евеліна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"220 тисяч фоловерів і восьмирічний контент про життя, виховання, дорослішання і можливості дитини з синдромом Дауна в стереотипному суспільстві безслідно зникли", - написала зірка "Маски-шоу".

Вона також підкреслила, що зникли їхні семінари, на яких вони вчили розвиватися дітям з синдромом Дауна. Також зникли і всі романтичні історії Семена.

Користувачі мережі також були обурені діями Instagram.

  • Ідіотство. За що? Тітки з пустими сторінками про сісі, попи в рамках, а сторінка, яка може врятувати когось від аборту чи відчаю - поза законом? Що з вашими правилами, Instagram?
  • Може потрібно написати масові звернення кудись?
  • Бездушне створіння... Поверніть сторінку Семена. Вона вчила не боятися випробувань, навпаки - посміхатися й жити;
  • Тобто сторінки з трусами, тінями і іншим мотлохом - це нормально, а сторінка, яка дійсно була потрібна, для багатьох - це приклад, це шанс, це мотивація, та й, зрештою, просто цікава - це видалити?! Дуже шкода.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова жорстко "наїхала" на владу через ситуацію з концертами і карантином.

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