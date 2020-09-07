Instagram забанив сина зірки "Маски-шоу" з синдромом Дауна: актриса зневірилася

Популярна соцмережа заблокувала профіль сина Евеліни Бледанс з синдромом Дауна
Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс поскаржилася на те, що популярна соціальна мережа Instagram заблокувала акаунт її сина Семена, у якого діагностовано синдром Дауна.
В Instagram заявили, що дана сторінка не відповідає їх правилами. При цьому артистка три місяці доводила, що даний аккаунт веде батько Семена. Про це Евеліна розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"220 тисяч фоловерів і восьмирічний контент про життя, виховання, дорослішання і можливості дитини з синдромом Дауна в стереотипному суспільстві безслідно зникли", - написала зірка "Маски-шоу".
Вона також підкреслила, що зникли їхні семінари, на яких вони вчили розвиватися дітям з синдромом Дауна. Також зникли і всі романтичні історії Семена.
Користувачі мережі також були обурені діями Instagram.
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