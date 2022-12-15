UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Instagram стартував тиждень оновлень: що зміниться у вашій стрічці

Instagram тестує ряд оновлень (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

За останній тиждень в Instagram додалося декілька нових функцій. До них входять не лише адаптовані з інших соціальних мереж опції, а й суто нові розробки компанії.

Що може змінитися у вашій стрічці вже найближчими днями - читайте нижче в Styler.

Що нового вигадав Instagram

Останнім часом користувачі могли помітити два основних оновлення: нотатки-"статуси" і групові профілі.

Функція "Нотатки" - це щось на кшталт приватного повідомлення для більшої кількості людей, ніж один.

Текстову нотатку до 60 символів ви можете написати в розділі листування "Вхідні". Так само ви маєте змогу обрати, хто це побачить. Нотатка "висітиме" протягом 24 годин, а відповіді на неї будуть приходити у вигляді особистих повідомлень.

Функція нотаток (фото: unian.ua)

Зараз також триває тестування функції "Відвертих історій", або Candid Stories. Ідею розробники взяли в соцмережі BeReal.

Раз на добу користувач може зняти історію, зробивши фото з передньої та задньої камери одночасно. Функція діє лише кілька хвилин, щоб ви показали життя без фільтрів.

Така історія буде видна тим, хто ділиться таким самим контентом.

Функція відвертих сторіс (фото: unian.ua)

Фінальним оновленням стали групові профілі, які дозволяють ділитися дописами та історіями в загальному профілі з друзями. Опублікований в ньому контент буде доступний тільки учасникам цієї групи.

Групові профілі (фото: unian.ua)

Раніше ми повідомляли інсайдерську інформацію про те, яким може бути iPhone 15 і скільки він буде коштувати.

Дивіться також, 10 речей, які в жодному разі не можна публікувати в соцмережах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram