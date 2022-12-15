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В Instagram стартовала неделя обновлений: что изменится в вашей ленте

Instagram тестирует ряд обновлений (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

За последнюю неделю в Instagram добавилось несколько новых функций. В них входят не только адаптированные из других социальных сетей настройки, но и чисто новые разработки компании.

Что может измениться в вашей ленте уже в ближайшие дни - читайте ниже в Styler.

Что нового придумал Instagram

В последнее время пользователи могли заметить два основных обновления: заметки-"статусы" и групповые профили.

Функция "Заметки" - это нечто вроде приватного сообщения для большего количества людей, чем один.

Текстовую заметку до 60 символов можно написать в разделе переписки "Входящие". Также вы можете выбрать, кто это увидит. Заметка будет "висеть" в течение 24 часов, а ответы на нее будут приходить в виде личных сообщений.

Функция заметок (фото: unian.ua)

Сейчас также ведется тестирование функции "Откровенных историй", или Candid Stories. Идею разработчики взяли в соцсети BeReal.

Ежедневно пользователь может снять историю, сделав фото с передней и задней камеры одновременно. Функция действует всего несколько минут, чтобы вы показали жизнь без фильтров.

Такая история будет видна тем, кто делится таким же контентом.

Функция откровенных сторис (фото: unian.ua)

Финальным обновлением стали групповые профили, позволяющие делиться сообщениями и историями в общем профиле с друзьями. Опубликованный в нем контент будет доступен только участникам этой группы.

Групповые профили (фото: unian.ua)

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