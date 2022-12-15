В Instagram стартував тиждень оновлень: що зміниться у вашій стрічці

За останній тиждень в Instagram додалося декілька нових функцій. До них входять не лише адаптовані з інших соціальних мереж опції, а й суто нові розробки компанії.

Що може змінитися у вашій стрічці вже найближчими днями - читайте нижче в Styler.

Що нового вигадав Instagram

Останнім часом користувачі могли помітити два основних оновлення: нотатки-"статуси" і групові профілі.

Функція "Нотатки" - це щось на кшталт приватного повідомлення для більшої кількості людей, ніж один.

Текстову нотатку до 60 символів ви можете написати в розділі листування "Вхідні". Так само ви маєте змогу обрати, хто це побачить. Нотатка "висітиме" протягом 24 годин, а відповіді на неї будуть приходити у вигляді особистих повідомлень.

Функція нотаток (фото: unian.ua)

Зараз також триває тестування функції "Відвертих історій", або Candid Stories. Ідею розробники взяли в соцмережі BeReal.

Раз на добу користувач може зняти історію, зробивши фото з передньої та задньої камери одночасно. Функція діє лише кілька хвилин, щоб ви показали життя без фільтрів.

Така історія буде видна тим, хто ділиться таким самим контентом.

Функція відвертих сторіс (фото: unian.ua)

Фінальним оновленням стали групові профілі, які дозволяють ділитися дописами та історіями в загальному профілі з друзями. Опублікований в ньому контент буде доступний тільки учасникам цієї групи.

Групові профілі (фото: unian.ua)