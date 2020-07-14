Инстаблогершу на Porsche обвинили в мошенничестве: все подробности

У инстаблогерши из Луцка Кати Якимчук 1,7 миллиона подписчиков. Девушку обвинили в том, что она выманивает деньги у доверчивых пользователей сети. Катя рассказывает в сети, как заработать миллионы, купить Porsche и переехать из общежития в новостройку, а потом – в свой дом.

Схема выглядит так: вы покупаете у Кати курсы, где вас учат организовывать розыгрыши, набирать спонсоров. Цена от тысячи гривен (без обратной связи) и 2 800 гривен с обратной связью (вас добавляют в чат поддержки). Об этом сообщают "Волинські новини",

Инстаблогерша Кати Якимчук (фото: instagram.com/tattingkate)

Затем вы начинаете свой розыгрыш. Чтобы успешно стартовать, покупаете у Кати или двух ее партнеров Димы и Ани рекламу розыгрыша, и она вам и вашим спонсорам обеспечивает новых подписчиков.

Расценки блогерши уже слили в сеть. За один розыгрыш от своих же учеников она получает от 4 500 гривен. Бывшие ученицы блогерши пишут, что она рассказывала, что научит зарабатывать на организации розыгрышей, а продала возможность стать менеджером по поиску спонсоров.

Инстаблогерша Кати Якимчук (фото: instagram.com/tattingkate)

"Она предоставила четкие схемы: есть вот такие розыгрыши, по которым вы можете искать спонсоров, отправляете мне деньги, приз или деньги на приз, я рекламирую, я выбираю победителя", - пишут бывшие ученицы.

Некоторые бывшие ученики заявили, что подали на Якимчук заявление в киберполицию. Люди не собираются просто так опускать руки и уже создали страницу в Instagram, чтобы объединить всех, кого обманула блогерша.

Люди также пишут о том, что секретная информация, которую они услышали в курсе, есть в Google, Youtube, Instagram и т.д, но деньги за курсы вернуть уже невозможно.

Напомним, в Киеве задержали мошенницу, которая "разводила" людей с арендой квартир.

Ранее эксперты рассказали, как не попасть в руки мошенников-арендодателей.