Інспекторка Львівської митниці показала брендовий "лук" за 8 тисяч доларів. Вже за годину її звільнили

Скандал з брендовим "луком" Дриги - з чого усе почалося

Так, інспекторка розповіла на камеру про свій одяг. Як виявилося, навіть собака Дриги носить бренди, а саме повідець від Gucci за 200 доларів (майже 8 тисяч гривень).

Сама вона вийшла на прогулянку у капелюсі від Руслана Багінського (18 тисяч гривень), з сумкою Louis Vuitton за 1 тисячу 500 доларів, у взутті від Hermes за 800 доларів. Також Дрига показала аксесуар - годинник від Cartier, який коштує приблизно 5 тисяч доларів.

При цьому інспекторка не стала приховувати, що працює на державній посаді. Втім, звідки у неї такі кошти на брендові речі - не розповіла.

На що звернув увагу журналіст

Середич знайшов декларацію Дриги й зазначив, що статки дівчини доволі "прості" - половина квартири у Львові, 136 тисяч гривень зарплати за минулий рік, та 3 тисячі доларів на "чорний день".

Скільки заробляє Дрига (скріншот)

Інспекторку митниці звільнили

А вже за годину після того, як відео почало ширитися мережею, журналісту стало відомо, що Дригу звільнили з роботи. Сама ж вона, у коментарі Середичу, "в сльозах просила передати" певну інформацію.

"На митниці вона працює з серпня 2023-го, ще не встигла адаптуватися до роботи. Годинник Cartier - копія. Сумка Louis Vuitton - то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу - інтернет-магазину", - розповів журналіст.

Брендовий нашийник собаки Дриги (скріншот)

"Водночас на моє конкретне запитання: "Що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?", дівчина відповіла: "нічого!". Трохи плутанина", - додав він.

Мало того, відео з "луком" Дриги кудись "зникло" з акаунтів Карми. Блогер видалив або приховав скандальний епізод.

Як зазначає Середич, Дрига "просто попросила" про це Карму, а той "просто її послухав". Втім, у коментарі місцевим ЗМІ представники блогера зазначили, що на нього "ніхто не тиснув".

Дрига та Карма (скріншот)

"Мої джерела повідомляють, що Юлія Дрига є колишньою дружиною відомого в вузьких колах інспектора по боротьбі з контрабандою Олексія Дриги. А на сьогодні має "теплі" стосунки з одним із керівників Львівської митниці", - заявив журналіст.

"Шановні відділ кадрів і відділ внутрішньої безпеки митниці, ви там якось уважніше придивляйтеся до кандидатів. Бо незнання законів декларування не звільняє від відповідальності", - додав він.

Дописи Середича (скріншоти)