Емма Антонюк чесно відповіла, скільки тисяч доларів заробляє на місяць (відео)

Журналістка та YouTube-блогерка Емма Антонюк розповіла, скільки заробляє. Також вона зізналася, чому в неї немає заощаджень та на що витрачає майже усі гроші.

Скільки заробляє Емма

"Я не вмію заробляти гроші, от чесно", - одразу зізналася журналістка.

"Я заробляю тільки на YouTube. Це монетизація і реклама. В Instagram рідко буває реклама. Може, ну якщо пощастить, три рази на місяць. От сьогодні немає, вчора не було, тиждень тому не було", - пояснила вона.

При цьому Антонюк зазначила, що відмовляється майже від усієї реклами, адже має певні принципи. Журналістка визнала, що не дуже розуміє, як працює монетизація на YouTube, адже різні відео приносять різні прибутки.

Втім, Емма приблизно знає, скільки заробляє на місяць. Йдеться приблизно про 78-117 тисяч гривень.

"Ну да, як правило, це 2-3 тисячі доларів. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що дуже багато вкладається у виготовлення контенту. Тобто я не можу сказати, чистими скільки в мене, бо в мене фінансова грамотність на нулі", - заявила блогерка.

Антонюк розповіла Дьоміну, скільки заробляє (скріншот)

На що Антонюк витрачає гроші

За словами журналістки, нині в неї "мінус" на картці, а заощаджень вона не має. Антонюк витрачає гроші на життя, контент та донати.

"В мене є "хрущ" без ремонту на Відрадному. Досі без ремонту. В мене немає машини, в мене немає дорогих прикрас, в мене немає дорогої техніки. Вся техніка, яка є в моїй квартирі - це та, яка була, коли я заїхала", - зазначила блогерка.

"Ну, в мене є iPhone і MacBook - це все, що я маю. Але все, що я заробила і в кінці місяця не встигла витратити, я відправляю в "Жіночий ветеранський рух" я відправляю в "Повернись живим", я відправляю Притулі", - додала вона.

Емма не стала приховувати, що хоче мати брендові речі та аксесуари. Втім, робити ремонт та купувати сукні вона поки не планує. За словами журналістки, нині гроші варто витрачати на інше.

"В мене не буде заощаджень, доки ми не виженемо звідси росіян. Я просто не бачу сенсу в цих заощаджень. І мені здається, що кожна адекватна людина дивиться так само", - пояснила вона.