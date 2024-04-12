Инспектор Львовской таможни показала брендовый "лук" за 8 тысяч долларов. Уже через час ее уволили

Скандал с брендовым "луком" Дрыги - с чего все началось

Так, инспектор рассказала на камеру о своей одежде. Как оказалось, даже собака Дрыги носит бренды, а именно поводок от Gucci за 200 долларов (около 8 тысяч гривен).

Сама она вышла на прогулку в шляпе от Руслана Багинского (18 тысяч гривен), с сумкой Louis Vuitton за 1 тысячу 500 долларов, в обуви от Hermes за 800 долларов. Также Дрыга показала аксессуар - часы от Cartier, которые стоят примерно 5 тысяч долларов.

При этом инспектор не стала скрывать, что работает на государственной должности. Впрочем, откуда у нее такие деньги на брендовые вещи - не рассказала.

На что обратил внимание журналист

Середич нашел декларацию Дрыги и отметил, что сбережения девушки довольно "простые" - половина квартиры во Львове, 136 тысяч гривен зарплаты за прошлый год, и 3 тысячи долларов на "черный день".

Сколько зарабатывает Дрыга (скриншот)

Инспектора таможни уволили

А уже через час после того, как видео начало распространяться в сети, журналисту стало известно, что Дрыгу уволили с работы. Сама она, в комментарии Середичу, "в слезах просила передать" определенную информацию.

"На таможне она работает с августа 2023-го, еще не успела адаптироваться к работе. Часы Cartier - копия. Сумка Louis Vuitton - это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса - интернет-магазина", - рассказал журналист.

Брендовый ошейник собаки Дрыги (скриншот)

"В то же время на мой конкретный вопрос: "Что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?", девушка ответила: "ничего!". Немного путаница", - добавил он.

Мало того, видео с "луком" Дрыги куда-то "исчезло" из аккаунтов Кармы. Блогер удалил или скрыл скандальный эпизод.

Как отмечает Середич, Дрыга "просто попросила" об этом Карму, а тот "просто ее послушал". Впрочем, в комментарии местным СМИ представители блогера отметили, что на него "никто не давил".

Дрыга и Карма (скриншот)

"Мои источники сообщают, что Юлия Дрыга является бывшей женой известного в узких кругах инспектора по борьбе с контрабандой Алексея Дрыги. А на сегодняшний день имеет "теплые" отношения с одним из руководителей Львовской таможни", - заявил журналист.

"Уважаемые отдел кадров и отдел внутренней безопасности таможни, вы там как-то внимательнее присматривайтесь к кандидатам. Потому что незнание законов декларирования не освобождает от ответственности", - добавил он.

Посты Середича (скриншоты)