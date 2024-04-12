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Війна - не нежить. "Пташка" з "Азовсталі" озвучила сумні думки про майбутнє країни

П'ятниця 12 квітня 2024 13:04
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Війна - не нежить. "Пташка" з "Азовсталі" озвучила сумні думки про майбутнє країни Поліщук поділилася думками щодо війни (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Поліна Іваненко

Катерина "Пташка" Поліщук, яка пройшла російський полон, а нині продовжує боротися проти окупантів, поділилася сумними думками. Захисниця з "Азовсталі" розповіла, що планує робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис "Пташки" в Instagram.

Що написала Поліщук

"Ми вперше за 10 років так близько до того, щоб про*бати країну. На всіх прошарках суспільства. На всіх. Починаючи від влади, генералів та закінчуючи не народженими для війни та по*yiстами. Здається, лише 15% жителів України не байдуже, існуватиме ця держава чи ні", - написала "Пташка".

"Війна - не нежить, сама не пройде. Одні біля корита все не нажеруться грошей, другим "Воля" - лише прізвище смішного "какаяразніца" коміка. Один з тих етапів, коли мозок відмовляється адекватно сприймати цей сюр", - додала вона.

Поліщук зазначила, що не буде давати поради або пропонувати рішення. Адже, за її словами "нема ні моралі, ні честі, ні гідності". Тому "Пташка" планує "знову гребти у своєму маленькому каное", проти течії з "лави та скорпіонів".

До того ж вона розповіла, що планує більше ділитися думками зі своїми підписниками.

"Я втомилась бути "поміркованою". Ні. Не так. Мене це за**ало! Я не чекатиму коли повз пропливе тіло ворога, бо можу лише побачити тіла друзів і рідних. До біса", - додала Поліщук.

Війна - не нежить. &quot;Пташка&quot; з &quot;Азовсталі&quot; озвучила сумні думки про майбутнє країни

"Пташка" звернулася до українців (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Як реагує мережа

У коментарях під емоційним дописом користувачі пишуть:

  • "Гірка правда... Але вона завжди краще, аніж красива брехня"
  • "Бережіть себе, Пташко. Дякую Вам за Вашу силу"
  • "На 100% згідна з кожним словом".

Нагадаємо, днями стало відомо, від чого найчастіше в Україні помирають чоловіки і жінки.

Окрім цього, нещодавно ми повідомляли, що комік Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті.

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