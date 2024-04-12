Війна - не нежить. "Пташка" з "Азовсталі" озвучила сумні думки про майбутнє країни

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис "Пташки" в Instagram .

Що написала Поліщук

"Ми вперше за 10 років так близько до того, щоб про*бати країну. На всіх прошарках суспільства. На всіх. Починаючи від влади, генералів та закінчуючи не народженими для війни та по*yiстами. Здається, лише 15% жителів України не байдуже, існуватиме ця держава чи ні", - написала "Пташка".

"Війна - не нежить, сама не пройде. Одні біля корита все не нажеруться грошей, другим "Воля" - лише прізвище смішного "какаяразніца" коміка. Один з тих етапів, коли мозок відмовляється адекватно сприймати цей сюр", - додала вона.

Поліщук зазначила, що не буде давати поради або пропонувати рішення. Адже, за її словами "нема ні моралі, ні честі, ні гідності". Тому "Пташка" планує "знову гребти у своєму маленькому каное", проти течії з "лави та скорпіонів".

До того ж вона розповіла, що планує більше ділитися думками зі своїми підписниками.

"Я втомилась бути "поміркованою". Ні. Не так. Мене це за**ало! Я не чекатиму коли повз пропливе тіло ворога, бо можу лише побачити тіла друзів і рідних. До біса", - додала Поліщук.

"Пташка" звернулася до українців (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Як реагує мережа

У коментарях під емоційним дописом користувачі пишуть: