Інша людина! Ведучий "плюсів" вразив своїм фото 15-річної давнини

Як виглядав Гринчук

На архівному фото, яке ведучий розмістив днями, він позував у потязі.

"Хотів написати “Це я, 15 років тому сів у Львові на потяг і переїхав у Київ”. Але, здається, Укрзалізниця такими вагонами тоді ще не вирізнялась", - пожартував Святослав.

"Ну але рік саме той, фоток з нього збереглось не так вже й багато, а тому: це я, 15 років тому, сів у Львові на потяг і переїхав у Київ!" - додав він.

Гринчук у минулому (фото: facebook.com/1plus1.Hrynchuk)

Своїм фото ведучий поділився з нагоди Дня Києва, який нещодавно відзначався. А тому він з теплом висловився про столицю.

"Київ гарно вміє поєднувати високий темп, оперативність і можливості - із таким приємним "ніхто мене не чіпайте, я тут просто трохи собі посиджу". Тому можемо просто трохи собі посидіти і це поцінувати", - зазначив Святослав.

Архівне фото вразило мережу. Кучері, які тоді носив ведучий, приємно здивували його фанів. Деякі навіть зазначили, що з ними Гринчук - ніби інша людина.

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