Другой человек! Ведущий "плюсов" поразил своим фото 15-летней давности

Как выглядел Гринчук

На архивном фото, которое ведущий разместил на днях, он позировал в поезде.

"Хотел написать "Это я, 15 лет назад сел во Львове на поезд и переехал в Киев". Но, кажется, Укрзализныця такими вагонами тогда еще не отличалась", - пошутил Святослав.

"Но год именно тот, фоток с него сохранилось не так уж и много, а потому: это я, 15 лет назад, сел во Львове на поезд и переехал в Киев!" - добавил он.

Гринчук в прошлом (фото: facebook.com/1plus1.Hrynchuk)

Своим фото ведущий поделился по случаю Дня Киева, который недавно отмечался. А потому он с теплом высказался о столице.

"Киев хорошо умеет сочетать высокий темп, оперативность и возможности - с таким приятным "никто меня не трогайте, я здесь просто немного себе посижу". Поэтому можем просто немного себе посидеть и это оценить", - отметил Святослав.

Архивное фото поразило сеть. Кудри, которые тогда носил ведущий, приятно удивили его фанов. Некоторые даже отметили, что с ними Гринчук - будто другой человек.

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