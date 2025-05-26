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Другой человек! Ведущий "плюсов" поразил своим фото 15-летней давности

Святослав Гринчук (фото: instagram.com/s_hrynchuk)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Святослав Гринчук показал, каким был в начале карьеры. Раньше он носил кудри, а потому его фото из прошлого удивило фанов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ведущего из "плюсов" на его странице в Facebook.

Как выглядел Гринчук

На архивном фото, которое ведущий разместил на днях, он позировал в поезде.

"Хотел написать "Это я, 15 лет назад сел во Львове на поезд и переехал в Киев". Но, кажется, Укрзализныця такими вагонами тогда еще не отличалась", - пошутил Святослав.

"Но год именно тот, фоток с него сохранилось не так уж и много, а потому: это я, 15 лет назад, сел во Львове на поезд и переехал в Киев!" - добавил он.

Гринчук в прошлом (фото: facebook.com/1plus1.Hrynchuk)

Своим фото ведущий поделился по случаю Дня Киева, который недавно отмечался. А потому он с теплом высказался о столице.

"Киев хорошо умеет сочетать высокий темп, оперативность и возможности - с таким приятным "никто меня не трогайте, я здесь просто немного себе посижу". Поэтому можем просто немного себе посидеть и это оценить", - отметил Святослав.

Архивное фото поразило сеть. Кудри, которые тогда носил ведущий, приятно удивили его фанов. Некоторые даже отметили, что с ними Гринчук - будто другой человек.

Также комментаторы написали:

  • "А вам, господин Святослав, курчавость очень идет!!! Настоящий красавец, но очень серьезный!"
  • "На фото вы как лист бумаги, на котором можно вкладывать, или выкладывать, как вам больше нравится! Я рада за вас что Киев принял вас в свои объятия! Хочу пожелать вам, чтобы эти объятия становились еще крепче!"
  • "Какой хорошенький, Вы очень классный телеведущий"
  • "Какой поэтический взгляд! И сколько в нем мечтаний!"
  • "Как Скрябина брат".

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