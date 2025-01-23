Інсайдери пояснили, чому принц Гаррі і Меган Маркл ніколи не розлучаться

Що кажуть інсайдери

За їхніми словами, Гаррі і Меган ніколи не розлучаться, оскільки "їхня цінність полягає у тому, аби бути парою". Таку заяву зробило джерело-інсайдер на тлі того, як у мережі почали пліткувати про те, що пара може розстатися.

"Меган і Гаррі знають, що вони пов'язані разом. Їхня цінність полягає у тому, аби бути парою. Навіть якби вони хотіли розлучитися, вони не змогли б. І чесно кажучи, вони одержимі одне одним - вони просто два нарциси", - стверджує джерело.

Інший інсайдер, знайомий особисто з оригінальною угодою Penguin Random House на 20 мільйонів доларів, яку герцог і герцогиня підписали у 2021 році, сказав, що ніколи не чув і не вірив у справжність тверджень про їхнє розлучення.

"Разом вони варті більшого. Їм не вигідно бути окремо. У них всі угоди разом. Я думаю, що угода з Random House дуже схожа на угоду з Netflix. Netflix просто відповіли "так" на все, тому що вони хотіли отримати документальний серіал. Йдеться про "Гаррі та Меган". Тож вони сказали: "добре, ми візьмемо шоу, і давайте подивимося, що станеться з lifestyle-шоу Меган", - зазначив інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: Getty Images)

Чутки про книгу Меган Маркл

Також у мережі говорили про книгу про життя Меган Маркл нібито після розлучення з принцом Гаррі. Заявлялося, що люди, які працюють на герцогиню Сассекську, спілкувалися з "неназваним видавництвом, аби оцінити інтерес до такої ідеї книги". Вона мала бути про наслідки розлучення з Гаррі, а не про першого чоловіка Меган Маркл - Тревора Енгельсона, з яким зірка розійшлася у 2014 році.

Джерело також підкреслює, що Маркл не любить торкатися теми свого першого шлюбу з Енгельсоном.

Тим часом видання Vanity Fair зазначало, що випуск подібної книги зовсім не означав би розлучення герцога і герцогині Сассекських, "а мав би на меті побачити, чи буде видавець теоретично зацікавлений, якщо розлучення колись стане реальністю".

Однак видавець ніколи не робив подібної пропозиції, і рукопис не був реалізований, оскільки немає розлучення, про яке можна писати.

Меган Маркл і принц Гаррі під час інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році (фото: Getty Images)

Мемуари принца Гаррі

Тим часом Гаррі у минулому випустив свої мемуари під назвою "Запасний". Їх він розділив на дві частини, перш ніж зібрати в одну книгу. Мемуари придбали понад 6 мільйонів людей по всьому світу, і ця книга стала найшвидше продаваною документальною за всі часи.

Що стосується Меган Маркл, то вона раніше випускала лише дитячу книгу. Також відомо, що обраниця Гаррі має плани щодо книги, присвяченої темі оздоровлення. А ще, можливо, колись світ побачить книгу принца Гаррі і Меган Маркл, яка буде присвячена темі лідерства.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)