Инсайдеры объяснили, почему принц Гарри и Меган Маркл никогда не разведутся

Что говорят инсайдеры

По их словам, Гарри и Меган никогда не расстанутся, поскольку "их ценность заключается в том, чтобы быть парой". Такое заявление сделал источник-инсайдер на фоне того, как в сети начали сплетничать о том, что пара может разойтись.

"Меган и Гарри знают, что они связаны вместе. Их ценность заключается в том, чтобы быть парой. Даже если бы они хотели расстаться, они не смогли бы. И честно говоря, они одержимы друг другом - они просто два нарцисса", - утверждает источник.

Другой инсайдер, знакомый лично с оригинальной сделкой Penguin Random House на 20 миллионов долларов, которую герцог и герцогиня подписали в 2021 году, сказал, что никогда не слышал и не верил в подлинность утверждений об их разводе.

"Вместе они стоят большего. Им не выгодно быть отдельно. У них все сделки вместе. Я думаю, что соглашение с Random House очень похоже на соглашение с Netflix. Netflix просто ответили "да" на все, потому что они хотели получить документальный сериал. Речь идет о "Гарри и Меган". Поэтому они сказали: "хорошо, мы возьмем шоу, и давайте посмотрим, что произойдет с lifestyle-шоу Меган", - отметил инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Getty Images)

Слухи о книге Меган Маркл

Также в сети говорили о книге о жизни Меган Маркл якобы после развода с принцем Гарри. Заявлялось, что люди, которые работают на герцогиню Сассекскую, общались с "неназванным издательством, чтобы оценить интерес к такой идее книги". Она должна была быть о последствиях развода с Гарри, а не о первом муже Меган Маркл - Треворе Энгельсоне, с которым звезда разошлась в 2014 году.

Источник также подчеркивает, что Маркл не любит касаться темы своего первого брака с Энгельсоном.

Между тем издание Vanity Fair отмечало, что выпуск подобной книги вовсе не означал бы развод герцога и герцогини Сассекских, "а имел бы целью увидеть, будет ли издатель теоретически заинтересован, если развод когда-нибудь станет реальностью".

Однако издатель никогда не делал подобного предложения, и рукопись не была реализована, поскольку нет развода, о котором можно писать.

Меган Маркл и принц Гарри во время интервью Опре Уинфри в 2021 году (фото: Getty Images)

Мемуары принца Гарри

Тем временем Гарри в прошлом выпустил свои мемуары под названием "Запасной". Их он разделил на две части, прежде чем собрать в одну книгу. Мемуары купили более 6 миллионов человек по всему миру, и эта книга стала самой быстро продаваемой документальной за все времена.

Что касается Меган Маркл, то она ранее выпускала только детскую книгу. Также известно, что избранница Гарри имеет планы относительно книги, посвященной теме оздоровления. А еще, возможно, когда-то мир увидит книгу принца Гарри и Меган Маркл, которая будет посвящена теме лидерства.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)