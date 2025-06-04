Іноземці вперше пробують український холодець: топ-5 найнеочікуваніших реакцій з TikTok

Холодець чомусь став однією з найекстравагантніших страв для іноземців у останні роки. Коли українці пригощають ним своїх знайомих за кордоном, то варто очікувати будь-якої дивної реакції.

Англієць перехрестився

Реакція британця, якому зробила холодець його українська подруга, була просто безцінною. Спершу він не міг зрозуміти, чому "желе" подають не як десерт, а як основну страву. До того ж і слово "холодець" викликало труднощі і іноземець зробив з нього словосполучення holy dates ("святі побачення").

Потім з видом великої обережності він поклав собі трохи холодцю та навіть відчайдушно перехрестився перед тим, як його спробувати.

На жаль, страва йому не сподобалась. Після кількох подальших спроб, де він намагався покращити смак завдяки оцту та гірчиці, він нарешті визнав, що така їжа - не для нього. Але, щоб не засмутити свою знайому, він усе одно назвав її гарним поваром.

"Це ж просто суп!"

Нідерландець був ще обережнішим за англійця та навіть не намагався доторкнутися до "дивної структури", як він обізвав нашу страву. Потім, скуштувавши шматочок з "покер-фейсом", він ніяк не проявив своїх почуттів.

У дівчини, що приготувала для нього холодець, усе це викликало щирі веселощі, і вона намагалася пояснити йому, що це, у решті решт, просто суп - тільки заморожений. Нідерландець не оцінив холодцю.

Холодець приносить щастя

Але зовсім не усі іноземці так ставляться до холодцю. На цьому відео показано весь процес його приготування, який супроводжується екскурсом у історії страви. Автор відео розповідає, що він готує холодець за рецептом 1860 року. А також - яке місце холодець займав в українських традиціях: на Різдво та інші свята.

Закінчив приготування автор відео с задоволеним ствердженням, що якщо холодець приносить щастя, то він зараз точно щасливий.

@tastesfromtheroad 1860s Ukrainian Kholodets

В захваті від консистенції

Деякі люди, що вперше створили холодець, найбільш у захваті навіть не від його смаку, а від його незвичайної консистенції. Жінка на цьому відео трясе холодець та радіє, який він пружно коливається.

"Їжа для собак"

А хлопець з Техасу і взагалі не став соромитися у висловах. Він назвав холодець найогиднішою їжею у світі, і навіть хрін не допоміг йому змінити його думку.

Після низки гнівних реплік, він викидає холодець у сміття та каже, що не вірить, як він міг таке з'їсти. Можливо, така бурхлива реакція пояснюється тим, що хлопець спробував не справжній український холодець, а його низькоякісний російський аналог.