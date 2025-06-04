ua en ru
Ср, 04 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иностранцы впервые пробуют украинский холодец: топ-5 самых неожиданных реакций из TikTok

Среда 04 июня 2025 08:20
UA EN RU
Иностранцы впервые пробуют украинский холодец: топ-5 самых неожиданных реакций из TikTok Как иностранцы относятся к холодцу (фото: Getty)
Автор: Феликс Коркин

Холодец почему-то стал одним из самых экстравагантных блюд для иностранцев в последние годы. Когда украинцы угощают им своих знакомых за рубежом, то стоит ожидать любой странной реакции.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 реакций иностранцев на первую пробу холодца, которые невозможно смотреть без улыбки.

Англичанин перекрестился

Реакция британца, которому сделала холодец его украинская подруга, была просто бесценной. Сначала он не мог понять, почему "желе" подают не как десерт, а как основное блюдо. К тому же и слово "холодец" вызывало трудности и иностранец сделал из него словосочетание holy dates ("святые свидания").

Затем с видом большой осторожности он положил себе немного холодца и даже отчаянно перекрестился перед тем, как его попробовать.

К сожалению, блюдо ему не понравилось. После нескольких дальнейших попыток, где он пытался улучшить вкус благодаря уксусу и горчице, он наконец признал, что такая еда - не для него. Но, чтобы не расстроить свою знакомую, он все равно назвал ее хорошим поваром.

@yuliiaprots #england #англия #украинцызаграницей #украинцыванглии #fyp #британцы #ukrainetiktok #englishguys #ukrainiangirl #ukrainianfood #ukrainiancooking #ukraine #holodeck #holodez #holodets оригинальный звук - Yuliia Prots

"Это же просто суп!"

Голландец был еще осторожнее англичанина и даже не пытался прикоснуться к "странной структуре", как он обозвал наше блюдо. Затем, попробовав кусочек с "покер-фейсом", он никак не проявил своих чувств.

У девушки, приготовившей для него холодец, все это вызвало искреннее веселье, и она пыталась объяснить ему, что это, в конце концов, просто суп - только замороженный. Голландец не оценил холодец.

@0_d.a.r.i.n.a_0 @Kevin и холодец ‍

Холодец приносит счастье

Но совсем не все иностранцы так относятся к холодцу. На этом видео показан весь процесс его приготовления, который сопровождается экскурсом в историю блюда. Автор видео рассказывает, что он готовит холодец по рецепту 1860 года. А также - какое место холодец занимал в украинских традициях: на Рождество и другие праздники.

Закончил приготовления автор видео с довольным утверждением, что если холодец приносит счастье, то он сейчас точно счастлив.

@tastesfromtheroad 1860s Ukrainian Kholodets

В восторге от консистенции

Некоторые люди, впервые создавшие холодец, наиболее в восторге даже не от его вкуса, а от его необычной консистенции. Женщина на этом видео трясет холодец и радуется, как он упруго колеблется.

@angeliquestrauss88 #hallö #angeliquestrauss88 #cholodez #холодец Originalton - Angelique Strauß

"Еда для собак"

А парень из Техаса и вовсе не стал стесняться в выражениях. Он назвал холодец самой отвратительной едой в мире, и даже хрен не помог ему изменить его мнение.

После ряда гневных реплик, он выбрасывает холодец в мусор и говорит, что не верит, как он мог такое съесть. Возможно, такая бурная реакция объясняется тем, что парень попробовал не настоящий украинский холодец, а его низкокачественный российский аналог.

@tomfromtx The worst food in Eastern Europe

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok Цікаві факти
NEWS
Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду
Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду