Иностранцы впервые пробуют украинский холодец: топ-5 самых неожиданных реакций из TikTok

Холодец почему-то стал одним из самых экстравагантных блюд для иностранцев в последние годы. Когда украинцы угощают им своих знакомых за рубежом, то стоит ожидать любой странной реакции.

Англичанин перекрестился

Реакция британца, которому сделала холодец его украинская подруга, была просто бесценной. Сначала он не мог понять, почему "желе" подают не как десерт, а как основное блюдо. К тому же и слово "холодец" вызывало трудности и иностранец сделал из него словосочетание holy dates ("святые свидания").

Затем с видом большой осторожности он положил себе немного холодца и даже отчаянно перекрестился перед тем, как его попробовать.

К сожалению, блюдо ему не понравилось. После нескольких дальнейших попыток, где он пытался улучшить вкус благодаря уксусу и горчице, он наконец признал, что такая еда - не для него. Но, чтобы не расстроить свою знакомую, он все равно назвал ее хорошим поваром.

"Это же просто суп!"

Голландец был еще осторожнее англичанина и даже не пытался прикоснуться к "странной структуре", как он обозвал наше блюдо. Затем, попробовав кусочек с "покер-фейсом", он никак не проявил своих чувств.

У девушки, приготовившей для него холодец, все это вызвало искреннее веселье, и она пыталась объяснить ему, что это, в конце концов, просто суп - только замороженный. Голландец не оценил холодец.

Холодец приносит счастье

Но совсем не все иностранцы так относятся к холодцу. На этом видео показан весь процесс его приготовления, который сопровождается экскурсом в историю блюда. Автор видео рассказывает, что он готовит холодец по рецепту 1860 года. А также - какое место холодец занимал в украинских традициях: на Рождество и другие праздники.

Закончил приготовления автор видео с довольным утверждением, что если холодец приносит счастье, то он сейчас точно счастлив.

@tastesfromtheroad 1860s Ukrainian Kholodets

В восторге от консистенции

Некоторые люди, впервые создавшие холодец, наиболее в восторге даже не от его вкуса, а от его необычной консистенции. Женщина на этом видео трясет холодец и радуется, как он упруго колеблется.

"Еда для собак"

А парень из Техаса и вовсе не стал стесняться в выражениях. Он назвал холодец самой отвратительной едой в мире, и даже хрен не помог ему изменить его мнение.

После ряда гневных реплик, он выбрасывает холодец в мусор и говорит, что не верит, как он мог такое съесть. Возможно, такая бурная реакция объясняется тем, что парень попробовал не настоящий украинский холодец, а его низкокачественный российский аналог.