"Інопланетяни відвідають Землю, для них наша планета - як зоопарк", - керівник космічного агентства

У нещодавній заяві голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO) привернув увагу до потенційного існування позаземного життя. Наголошуючи на швидких темпах розвитку людських технологій, глава ISRO припускає, що існування інопланетних цивілізацій не просто можливе, а й ймовірно по всьому Всесвіту.

Деталі заяви керівника космічного агентства

Шрідхар Панікер Соманат, який очолює Індійську організацію космічних досліджень (ISRO) з 2022 року, виявив досить оптимістичний настрій, обговорюючи можливість існування позаземних цивілізацій.

На питання про існування життя в космосі, Соманат заявив ведучому: "У Всесвіті безперечно є інопланетяни. Якщо вони випереджають нас у технологіях всього на тисячу або 10 000 років, вони, безумовно, відвідають нас".

Голова ISRO вірить у існування позаземного життя, ґрунтуючись на ідеї, що форми життя у Всесвіті можуть бути "набагато більш розвиненими", ніж людство.

Він припускає, що з космічної точки зору люди відносно молоді, і що життя та розвинені цивілізації можуть бути широко поширені по всьому Всесвіту. Ця думка сприяє науковим і філософським дискусіям, що продовжуються, про позаземне життя, заохочуючи ширший розгляд форм життя за межами Землі.

Висловлюючи свою віру в існування позаземного життя, глава ISRO також поділився своїми побоюваннями щодо потенційних загроз, пов'язаних із контактом з інопланетними цивілізаціями. Він зазначив, що позаземне життя може мати зовсім іншу геномну і білкову структуру в порівнянні з життям на Землі.

Ш. Соманат каже, що інопланетяни можуть виглядати зовсім інакше, ніж ми (фото: Metro)

"Якщо щось і розвивалося на інших планетах, то це могло розвинутися зовсім іншим чином. Воно може не мати таку ж геномну структуру або структуру білків, що може бути вкрай небезпечно", - заявив Соманат.

Така відмінність може бути значними ризиками, оскільки взаємодія між настільки різними формами життя може призвести до домінування однієї з них або конфлікту.

Соманат додав, що поки ми не маємо твердих доказів, все, що ми можемо робити, це просто уявляти, якими могли б бути інопланетяни. Він не може звинувачувати людей за те, що вони думають, що люди-ящірки ходять серед нас або що ми приймали інопланетян за богів кілька століть тому.

"Якби вони були на 10 000 років попереду нас, вони би знайшли рішення цих біологічних проблем. У мене сьогодні немає рішення, але вони могли б вже його придумати", - сказав він.