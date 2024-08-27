"Инопланетяне посетят Землю, для них наша планета - как зоопарк", - руководитель космического агентства

В недавнем заявлении председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) привлек внимание к потенциальному существованию внеземной жизни. Подчеркивая быстрые темпы развития человеческих технологий, глава ISRO предполагает, что существование инопланетных цивилизаций не просто возможно, но и вероятно по всей Вселенной.

Детали заявления руководителя космического агентства

Шридхара Паникер Соманат, который возглавляет Индийскую организацию космических исследований (ISRO) с 2022 года, проявил довольно оптимистичный настрой, обсуждая возможность существования внеземных цивилизаций.

На вопрос о существовании жизни в космосе, Соманат заявил ведущему: "Во Вселенной определенно есть инопланетяне. Если они опережают нас в технологиях всего на тысячу или 10 000 лет, они, безусловно, посетят нас".

Председатель ISRO верит в существование внеземной жизни, основываясь на идее, что формы жизни во Вселенной могут быть "намного более развитыми", чем человечество.

Он предполагает, что с космической точки зрения люди относительно молоды, и что жизнь и развитые цивилизации могут быть широко распространены по всей Вселенной. Эта точка зрения способствует продолжающимся научным и философским дискуссиям о внеземной жизни, поощряя более широкое рассмотрение форм жизни за пределами Земли.

Выражая свою веру в существование внеземной жизни, глава ISRO также поделился своими опасениями по поводу потенциальных угроз, связанных с контактом с инопланетными цивилизациями. Он отметил, что внеземная жизнь может обладать совершенно иной геномной и белковой структурой по сравнению с жизнью на Земле.

Ш. Соманат говорит, что инопланетяне могут выглядеть совершенно иначе, чем мы (фото: Metro)

"Если что-то и развивалось на других планетах, то это могло развиться совершенно иным образом. Оно может не иметь такой же геномной структуры или структуры белков, что может быть крайне опасно", - заявил Соманат.

Такое различие может представлять собой значительные риски, поскольку взаимодействие между столь разными формами жизни может привести к доминированию одной из них или конфликту.

Соманат добавил, что пока у нас нет твердых доказательств, все, что мы можем делать, это просто представлять, какими могли бы быть инопланетяне. Он не может винить людей за то, что они думают, что люди-ящерицы ходят среди нас или что мы принимали инопланетян за богов несколько веков назад.

"Если бы они были на 10 000 лет впереди нас, они бы нашли решение этих биологических проблем. У меня сегодня нет решения, но они могли бы уже его придумать", - сказал он.