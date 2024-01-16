Доказ існування інопланетян чи випадкова схожість? На артефакті XVI століття помітили НЛО (фото)

На гобелені "Тріумфальне небо літа", який створили у 1538 році в Бельгії, помітили об’єкти в небі, які мають форму, що дуже нагадує НЛО.

Що відомо про древній гобелен

Цей гобелен зараз зберігається в Баварському національному музеї. Він зображує переможне сходження правителя до влади.

Якщо подивитися на верхню частину гобелена, особливо зліва, можна побачити кілька літаючих об’єктів у формі капелюха чорного кольору. На відміну від типових релігійних зображень на середньовічних творах мистецтва, ці об'єкти вирізняються нетрадиційністю.

Гобелен "Тріумфальне небо літа" (фото: ancient-origins.net)

Втім, це не єдиний випадок, коли такі об'єкти зобразили на давніх творах мистецтва. Подібне "НЛО" помітили на гобелені "Життя Діви Марії", що створений у Бельгії 1330 році.

Життя Діви Марії, середньовічний гобелен з Турне, Бельгія (фото: ancient-origins.net)

Як це можна пояснити

Навмисне включення дископодібних об'єктів у гобелен "Тріумфальне небо літа" можна витлумачити як стратегічний політичний маневр. Пов’язуючи НЛО з правлячою владою, намір міг полягати в тому, щоб вплинути на місцеві настрої та стверджувати божественний зв’язок, тим самим посилюючи ідею небесного втручання в їх прихід до влади.

Деякі історики припускають, що ці об’єкти відображають значення приходу цього правителя до влади та що він мав підтримку "божества". Втім залишається відкритим питання, відколи літаючі об’єкти у формі диска вважаються символом божественного втручання?

Якщо люди тієї епохи асоціювали літаючі тарілки з божественністю, це означає, що вони бачили такі об’єкти в небі. З іншого боку, звичайно, є ті, хто стверджує, що ці незвичайні об’єкти у формі капелюха є простими темними хмарами дивної форми.