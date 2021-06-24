UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Инопланетное существо: Оксана Марченко показала на видео нового члена семьи

Автор: Роман Мирончук

Оксана Марченко похвасталась перед своими подписчиками новым членом семьи. Жена Виктора Медведчука записала видео с новой собачкой Кэлли. Животное играет с котом по кличке Кокос, который ранее попал в больницу в тяжелом состоянии и уже вылечился.

Видео со своими домашними питомцами она опубликовала в Instagram.

"Друзья, Кэлли очень хорошо осваивается и уже так резво, по-своему показывает Кокосику, кто теперь в доме хозяйка… но он как-то не может понять, что это за инопланетное существо и зачем его принесли к нему домой…" - написала Марченко.

На видео видно, как маленький пес лает на кота, а тот страха забился под кресло.

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

  • Кокосик в шоке;
  • Какое же это маленькое чудо;
  • Я поражаюсь, откуда в таких маленьких собачках, как Кэлли, столько смелости. Она будет не из робкого десятка;
  • О Боже мой как же это смешно;
  • Кэлли, ещё покажет Кокосику кто в доме хозяйка;
  • Оксаночка, спасибо вам за сегодняшнее видео, получила море позитива;
  • Жизнь Кокосика уже не будет прежней. Теперь уже не он самый главный в доме.

Напомним, известный украинский боксер Александр Усик посетовал на Оксану Марченко, которая без его ведома включила его в одну из сцен своего фильма "Паломница".

Читайте РБК-Украина в Google News
животныеОксана Марченко