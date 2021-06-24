Инопланетное существо: Оксана Марченко показала на видео нового члена семьи

"Друзья, Кэлли очень хорошо осваивается и уже так резво, по-своему показывает Кокосику, кто теперь в доме хозяйка… но он как-то не может понять, что это за инопланетное существо и зачем его принесли к нему домой…" - написала Марченко.

На видео видно, как маленький пес лает на кота, а тот страха забился под кресло.

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