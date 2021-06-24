RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Інопланетна істота: Оксана Марченко показала на відео нового члена сім'ї

Автор: Роман Мирончук

Оксана Марченко похвалилася перед своїми фоловерами новим членом сім'ї. Дружина Віктора Медведчука записала відео з новою собачкою Келлі. Тварина грає з котом на прізвисько Кокос, який раніше потрапив до лікарні у важкому стані і вже вилікувався.

Відео зі своїми домашніми вихованцями вона опублікувала в Instagram.

"Друзі, Келлі дуже добре освоюється і вже так жваво, по-своєму показує Кокосіку, хто тепер в домі господиня ... але він якось не може зрозуміти, що це за інопланетна істота і навіщо її принесли до нього додому ..." - написала Марченко.

На відео видно, як маленький пес гавкає на кота, а той від страху забився під крісло.

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

  • Кокосік в шоці;
  • Яке ж це маленьке диво;
  • Я дивуюся, звідки в таких маленьких собачок, як Келлі, стільки сміливості. Вона буде не з боязкого десятка;
  • О Боже мій як же це смішно;
  • Келлі, ще покаже Кокосіку хто в домі господиня;
  • Оксаночка, дякую вам за сьогоднішнє відео, отримала море позитиву;
  • Життя Кокосіка вже не буде як раніше. Тепер вже не він найголовніший у будинку.

Нагадаємо, відомий український боксер Олександр Усик поскаржився на Оксану Марченко, яка без його відома включила його в одну зі сцен свого фільму "Паломниця".

Читайте РБК-Україна в Google News
животныеОксана Марченко