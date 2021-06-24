Инопланетное существо: Оксана Марченко показала на видео нового члена семьи
Оксана Марченко похвасталась перед своими подписчиками новым членом семьи. Жена Виктора Медведчука записала видео с новой собачкой Кэлли. Животное играет с котом по кличке Кокос, который ранее попал в больницу в тяжелом состоянии и уже вылечился.
Видео со своими домашними питомцами она опубликовала в Instagram.
"Друзья, Кэлли очень хорошо осваивается и уже так резво, по-своему показывает Кокосику, кто теперь в доме хозяйка… но он как-то не может понять, что это за инопланетное существо и зачем его принесли к нему домой…" - написала Марченко.
На видео видно, как маленький пес лает на кота, а тот страха забился под кресло.
Пользователи сети прокомментировали данное видео.
- Кокосик в шоке;
- Какое же это маленькое чудо;
- Я поражаюсь, откуда в таких маленьких собачках, как Кэлли, столько смелости. Она будет не из робкого десятка;
- О Боже мой как же это смешно;
- Кэлли, ещё покажет Кокосику кто в доме хозяйка;
- Оксаночка, спасибо вам за сегодняшнее видео, получила море позитива;
- Жизнь Кокосика уже не будет прежней. Теперь уже не он самый главный в доме.
Напомним, известный украинский боксер Александр Усик посетовал на Оксану Марченко, которая без его ведома включила его в одну из сцен своего фильма "Паломница".