Інопланетна істота: Оксана Марченко показала на відео нового члена сім'ї
Оксана Марченко похвалилася перед своїми фоловерами новим членом сім'ї. Дружина Віктора Медведчука записала відео з новою собачкою Келлі. Тварина грає з котом на прізвисько Кокос, який раніше потрапив до лікарні у важкому стані і вже вилікувався.
Відео зі своїми домашніми вихованцями вона опублікувала в Instagram.
"Друзі, Келлі дуже добре освоюється і вже так жваво, по-своєму показує Кокосіку, хто тепер в домі господиня ... але він якось не може зрозуміти, що це за інопланетна істота і навіщо її принесли до нього додому ..." - написала Марченко.
На відео видно, як маленький пес гавкає на кота, а той від страху забився під крісло.
Користувачі мережі прокоментували дане відео.
- Кокосік в шоці;
- Яке ж це маленьке диво;
- Я дивуюся, звідки в таких маленьких собачок, як Келлі, стільки сміливості. Вона буде не з боязкого десятка;
- О Боже мій як же це смішно;
- Келлі, ще покаже Кокосіку хто в домі господиня;
- Оксаночка, дякую вам за сьогоднішнє відео, отримала море позитиву;
- Життя Кокосіка вже не буде як раніше. Тепер вже не він найголовніший у будинку.
Нагадаємо, відомий український боксер Олександр Усик поскаржився на Оксану Марченко, яка без його відома включила його в одну зі сцен свого фільму "Паломниця".