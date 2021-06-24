Інопланетна істота: Оксана Марченко показала на відео нового члена сім'ї

Оксана Марченко похвалилася перед своїми фоловерами новим членом сім'ї. Дружина Віктора Медведчука записала відео з новою собачкою Келлі. Тварина грає з котом на прізвисько Кокос, який раніше потрапив до лікарні у важкому стані і вже вилікувався .

"Друзі, Келлі дуже добре освоюється і вже так жваво, по-своєму показує Кокосіку, хто тепер в домі господиня ... але він якось не може зрозуміти, що це за інопланетна істота і навіщо її принесли до нього додому ..." - написала Марченко.

На відео видно, як маленький пес гавкає на кота, а той від страху забився під крісло.

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