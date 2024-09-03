Інна Мірошниченко пояснила, чому її доньки будуть навчатися у різних класах

Що сказала Інна Мірошниченко

Так, жінка зауважила, що її біологічна донька Мія буде ходити до класу, який був сформований ще у лютому - з дітей, які відвідували дошкільні заняття.

Що стосується названої доньки Ангеліни, то про клас для неї вони домовлялися ще у червні - тоді, коли дівчинка ще не була частиною їхньої родини.

"Але найважливішим стало для нас бажання м’якої психологічної адаптації до школи. Ми консультувалися зі шкільним психологом, з психологом Ангеліни, з нейропсихологом. Віддавати зараз чи ще рік пропустити? Дистанційна освіта чи ні? Освіта чи ні в принципі", - пояснила Мірошниченко.

Інна Мірошниченко з доньками (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Інна зауважила, що клас Мії сформований із друзів, які вже разом близько року, і влитися в такий колектив, за її словами, набагато важче.

"Ну дуже важко в принципі дітям з закладів вливатися в дитячі колективи. 8 років рости серед травмованих дітей, і не знати іншої норми, а потім різко потрапити в колектив з дітьми, які мали любов, підтримку і віру в себе з народження, - це тільки звучить, як казка. В житті - це опинитися на Марсі та відчувати, що з тобою щось не так…" - написала зірка.

У класі Мії - 15 дітей, тоді як у класі Ангеліни - 7. А тому там буде більше індивідуальної уваги та допомоги вчителя.

Також серед причин - психологічні ризики й моменти щодо того, щоб дівчатка вчилися разом.

"Вони не були все життя разом. Їхні стосунки теж тільки будуються. І мені важливо, аби вони любили одна одну. Бути в одній школі, але не "за однією партою" - це мінімізувати ці ризики", - розповіла дружина Тимура.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

До слова, Ангеліні, яку пара забрала із дитячого будинку до своєї родини не так давно, майже 9 років, і лише зараз вона пішла до першого класу.

"І так, Ангеліні майже 9. Вона іде в перший клас. Що є для нас і авантюрою, і викликом, і перемогою і проявом віри одночасно. Більше про причини цього ми говорити не готові. Просто відпустіть це питання", - зазначила Мірошниченко.

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує двох біологічних дітей: Мію, про яку вже згадувалося вище, та Марка. Також, окрім Ангеліни, вони усиновили хлопчика Марселя з Житомирського дитячого будинку - це сталося влітку минулого року.