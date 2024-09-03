ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Потрапила у біду". 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні

Вівторок 03 вересня 2024 11:25
UA EN RU
"Потрапила у біду". 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні Камалія з дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

10-річну доньку української співачки Камалії Мірабеллу було госпіталізовано із серйозною травмою до лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Що трапилося з донькою Камалії

У своїх соцмережах знаменитість поділилася фото, на якій Мірабелла лежить на лікарняному ліжку в Охматдиті.

Як розповіла виконавиця, її дочка впала з електросамоката й дістала серйозну травму - перелом руки зі зміщенням.

&quot;Потрапила у біду&quot;. 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні

&quot;Потрапила у біду&quot;. 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні

Камалія з донькою Мірабеллою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка висловила подяку лікарям клініки за надану оперативну медичну допомогу.

"Хочу висловити безмежну вдячність лікарям Охматдиту за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду - впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю наша дівчинка вже на шляху до одужання", - написала Камалія.

Зірка також звернулася до батьків, чиї діти катаються на електросамокатах, із закликом бути максимально уважними і регулярно нагадувати своїм нащадкам про обережність.

Раніше Камалія прокоментувала фото з синцями та гематомою на обличчі.

Також вона зізналася, що пережила рак та клінічну смерть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камалія Зірки шоу-бізнесу Діти
NEWS
Кабмін взявся за комуналку. В Україні запускають експериментальну платформу ЖКП
Кабмін взявся за комуналку. В Україні запускають експериментальну платформу ЖКП