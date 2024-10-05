Инна Мирошниченко показала, какой сюрприз подготовила для названной дочери: "Ребенок счастлив"

Инна Мирошниченко, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей, удивила сеть новостью, которая касалась их названной дочери Ангелины .

Что именно показала многодетная мама, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Инна Мирошниченко рассказала о дочери

В Instagram-stories звездная мама показала, что теперь у Ангелины есть свои слепки рук. На изделии можно увидеть имя Ангелина и дату - 31 августа этого года.

"Теперь у всех членов семьи есть свои слепочки", - написала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко показала сюрприз для дочери (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В другой stories знаменитость продемонстрировала, как на этот сюрприз отреагировала девочка: Ангелина сидела с улыбкой и рассматривала предмет.

"Ребенок счастлив, очень ждал", - подчеркнула Инна.

реакция девочки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о названной дочери пары

Ангелину звездные супруги удочерили этим летом, о чем они сообщили в своих соцсетях. После подтверждения усыновления Мирошниченко вернули ее из-за границы и стали официальными опекунами.

Ранее Инна Мирошниченко рассказывала о первой онлайн-встрече с будущей дочерью, во время которой они имели возможность пообщаться и познакомиться.

"Ангелина смотрит на нас и спрашивает: "Вы приедете?". Мы сразу в один голос сказали: "ДА". Потому что знали, что это уже навсегда. В этот момент она немного отстранилась назад, повернулась к воспитателю и говорит: "Так.. Это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?…", - делилась известная украинка.

Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о других детях пары

Около года назад Мирошниченко стали родителями для мальчика Марселя из Житомирского детского дома. Они не скрывают, что у него есть ряд сложных диагнозов, но такая ситуация их не оттолкнула. Напротив, своим примером Тимур и Инна хотят показать другим родителям, чтобы те не боялись усыновлять детей с подобными трудностями. Звезды подробно рассказывают о лечении названного сына и отмечают положительный прогресс.

Кроме того, знаменитости воспитывают двух биологических детей - сына Марка и дочь Мию. Ранее звездная семья рассказывала также о том, как названные дети адаптируются в их семье.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)