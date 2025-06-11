Інна Бєлєнь після довгої паузи перервала мовчання і показалася в лікарні: що відомо

Річ у тім, що Бєлєнь востаннє з'являлася в Stories ще наприкінці травня. Тоді вона показалася в лікарні з катетером для крапельниці на руці.

"Скоро повернуся до вас і все розповім", - зазначила вона.

Інна Бєлєнь перервала мовчання в мережі (скриншот)

Вчора вона з'явилася в блозі, заінтригувавши підписників. Фото знову було зроблено в лікарняній палаті.

"Планувала все розповісти вам, але стан не дуже. Щойно відійду, все розповім. Спасибі, що ви зі мною", - написала вона в Stories.

Бєлєнь показала фото з лікарні (скриншот)

Переможниця "Холостяка" виклала декілька фото і показала, який у неї вигляд. Судячи з усього, йдеться про операцію.

Інна Бєлєнь показала фото з лікарні (скриншот)

"Але перед цим - необхідно трохи повернутися назад, щоб ви зрозуміли, що до цього призвело. Це не спонтанно, я хотіла цього давно", - розповіла дівчина.

Далі вона почала розповідати, що її вага завжди була в межах 55 кг.

Переможниця "Холостяка" розповіла, чому опинилася в лікарні (скриншот)

"Але було два моменти, які я не могла ні проконтролювати, ні проігнорувати. Два удари, які змінили не тільки вагу", - підкреслила вона.

Інна Бєлєнь (скриншот)

Потім Інна поділилася подробицями, що це медична історія, яка тягнеться з дитинства.

"Медична історія, яка почалася в дитинстві. У мене був сильний кіфосколіоз (викривлення хребта, через яке грудна клітка розвивається асиметрично). Різниця в довжині ніг - 4 см", - зазначила Бєлєнь.

"Я носила корсети з металевими вставками, ходила на ЛФК, щодня плавала. І навіть проходила електростимуляцію - м'язи били струмом, щоб хоч трохи зняти спазми. І ще дуже болючі масажі", - зазначила Інна.

Також вона показала, як виглядала її спина після таких масажів.

Інна Бєлєнь (скриншот)

Інші подробиці та яку саме процедуру вона зробила, переможниця "Холостяка" поки що не розкрила.

Що відомо про Інну Бєлєнь

Нагадаємо, Інні - 29 років. Дівчина родом із Харкова, має освіту перекладачки з німецької.

Багато років навчалася і працювала в Німеччині, там вона обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями.

У Німеччині вона також зустріла своє кохання і вийшла заміж. Однак цей шлюб тривав недовго - 4 роки. Закохані розійшлися через те, що Бєлєнь багато часу приділяла роботі та фактично забезпечувала чоловіка, який був на 4 роки молодший за неї.

Після початку війни в Україні вона повернулася додому, стала волонтерити та допомагати військовим. Також вона регулярно здає кров як донор.

Восени 2024 року засвітилася на ТБ - вона стала переможницею популярного реаліті про кохання "Холостяк" із ветераном війни Олександром Будьком із позивним "Терен".

Однак після закінчення проєкту пара практично відразу розпалася, перед цим публічно посварившись.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)