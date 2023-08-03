Інгредієнтів мінімум, смакоти багато. Тримайте рецепт абрикосового манника

Інгредієнти:

Для приготування смачного манника, вам знадобиться:

кефір - 250 мл

яйця - 2 шт.

манна крупа - 250 г

цукор - 175 г

ванільний цукор - 1 ст. л

вершкове масло - 80 г

розпушувач - 1 ч. л.

абрикос - 6-8 шт.

Як готувати

Спочатку манку залийте кефіром, перемішайте та залиште приблизно на 10-15 хвилин. В миску до яєць додайте цукор, ваніль та збийте за допомогою блендера до однорідної маси.

Далі додайте в яєчну суміш розтоплене вершкове масло, манну суміш та розпушувач, перемішайте.

Абрикоси поділіть навпіл, дістаньте кісточки та наріжте смужками. За бажанням фрукт можна порізати кубиками та замішати в тісто. Масу перелийте в форму для запікання, поверх викладіть шматочки абрикоса.

Випікайте манник в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35-50 хвилин. Готовий пиріг дістаньте та залиште його охолонути. Смачного!