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Інгредієнтів мінімум, смакоти багато. Тримайте рецепт абрикосового манника

Як приготувати абрикосовий пиріг (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Манник - проста, але дуже смачна випічка. Інгредієнти для пирога недорогі, спекти його нескладно, а смак виходить - незрівнянний!

Рецептом поділилась фудблогер під ніком polli_cooking у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування смачного манника, вам знадобиться:

  • кефір - 250 мл
  • яйця - 2 шт.
  • манна крупа - 250 г
  • цукор - 175 г
  • ванільний цукор - 1 ст. л
  • вершкове масло - 80 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • абрикос - 6-8 шт.

Як готувати

Спочатку манку залийте кефіром, перемішайте та залиште приблизно на 10-15 хвилин. В миску до яєць додайте цукор, ваніль та збийте за допомогою блендера до однорідної маси.

Далі додайте в яєчну суміш розтоплене вершкове масло, манну суміш та розпушувач, перемішайте.

Абрикоси поділіть навпіл, дістаньте кісточки та наріжте смужками. За бажанням фрукт можна порізати кубиками та замішати в тісто. Масу перелийте в форму для запікання, поверх викладіть шматочки абрикоса.

Випікайте манник в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35-50 хвилин. Готовий пиріг дістаньте та залиште його охолонути. Смачного!

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