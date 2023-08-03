Інгредієнтів мінімум, смакоти багато. Тримайте рецепт абрикосового манника

Манник - проста, але дуже смачна випічка. Інгредієнти для пирога недорогі, спекти його нескладно, а смак виходить - незрівнянний!
Рецептом поділилась фудблогер під ніком polli_cooking у своєму Instagram.
Для приготування смачного манника, вам знадобиться:
Спочатку манку залийте кефіром, перемішайте та залиште приблизно на 10-15 хвилин. В миску до яєць додайте цукор, ваніль та збийте за допомогою блендера до однорідної маси.
Далі додайте в яєчну суміш розтоплене вершкове масло, манну суміш та розпушувач, перемішайте.
Абрикоси поділіть навпіл, дістаньте кісточки та наріжте смужками. За бажанням фрукт можна порізати кубиками та замішати в тісто. Масу перелийте в форму для запікання, поверх викладіть шматочки абрикоса.
Випікайте манник в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35-50 хвилин. Готовий пиріг дістаньте та залиште його охолонути. Смачного!
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