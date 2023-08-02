Діти попросять добавки. Тримайте найпростіший рецепт рогаликів
Рогалики чудово смакують до чаю або кави, а головне, що можна приготувати їх швидко та з простих інгредієнтів.
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Інгредієнти
Для приготування дуже смачних рогаликів, вам знадобляться:
- кефір - 250 мл
- цукор - 3 ст. л.
- олія - 5 ст. л.
- яйця - 2 шт.
- яєчний жовток
- сіль
- сухі дріжджі - 0,5 ст. л.
- борошно - 650 г
- молоко - 1 ч. л.
- будь-яка начинка - за смаком
Як готувати
Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Спочатку в кефірі розведіть дріжджі та додайте сіль, цукор, яйця і олію, все перемішайте.
Додайте просіяне борошно та замісіть еластичне тісто, накрийте його плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно гарно піднялось.
Потім поділіть тісто на дві частини, кожну розкатайте та наріжте на трикутники.Викладіть начинку та скрутіть у рогалик.
Покладіть рогалики на деко та накрийте їх ще рушником, щоб вони гарно піднялись. Потім змішайте жовток з молоком, змастіть рогалики. Поставте смаколики випікатись при температурі 180 градусів до готовності.
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