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Діти попросять добавки. Тримайте найпростіший рецепт рогаликів

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Середа 02 серпня 2023 07:31
Діти попросять добавки. Тримайте найпростіший рецепт рогаликів Як приготувати рогалики (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Рогалики чудово смакують до чаю або кави, а головне, що можна приготувати їх швидко та з простих інгредієнтів.

Рецептом поділились в пабліку під ніком diali_cooking в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування дуже смачних рогаликів, вам знадобляться:

  • кефір - 250 мл
  • цукор - 3 ст. л.
  • олія - 5 ст. л.
  • яйця - 2 шт.
  • яєчний жовток
  • сіль
  • сухі дріжджі - 0,5 ст. л.
  • борошно - 650 г
  • молоко - 1 ч. л.
  • будь-яка начинка - за смаком

Як готувати

Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Спочатку в кефірі розведіть дріжджі та додайте сіль, цукор, яйця і олію, все перемішайте.

Додайте просіяне борошно та замісіть еластичне тісто, накрийте його плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно гарно піднялось.

Потім поділіть тісто на дві частини, кожну розкатайте та наріжте на трикутники.Викладіть начинку та скрутіть у рогалик.

Покладіть рогалики на деко та накрийте їх ще рушником, щоб вони гарно піднялись. Потім змішайте жовток з молоком, змастіть рогалики. Поставте смаколики випікатись при температурі 180 градусів до готовності.

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