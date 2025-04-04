Інформатик з "Вагітна у 16" записав відео з фронту та зробив заяву про скандальне шоу

Люда та Сергій на шоу "Вагітна у 16"

У випуску з назвою "Шкільний учитель та учениця: кохання чи стаття?" йдеться про Людмилу Нечипоренко та її обранця Сергія. На шоу показали, що дівчина, якій на той момент не було 18 років, закохалася у свого 32-річного викладача. Той був не проти, вони почали жити разом.

Коли ж Люда завагітніла, Сергій нібито не дуже цьому зрадів. Пара зіштовхнулася з проблемами, але не розірвала стосунки. Потім на світ з'явився маленький хлопчик, а його молода мама стала зіркою соцмереж.

Втім, навряд чи Люда уявляла, якою саме буде реакція юзерів. З її фото робили меми, дівчину критикували та висміювали. А Сергія, який тоді видалив всі соцмережі, вимагали притягти до відповідальності за розбещення неповнолітньої.

Де зараз інформатик Сергій

Відомо, що чоловік звільнився зі школи та почав працювати інженером, ще до виходу випуску "Вагітна у 16". А після цього він майже рік нічого про себе не розповідав, але 4 місяці тому з'явився на стрімі Паніні, хоча й це мало хто помітив.

Нещодавно ж Сергій нагадав про себе в TikTok. Виявилося, що нині чоловік Люди на війні, він служить в ЗСУ на посаді майстра FPV-дронів.

"5 років тому я зі своєю дружиною Людою, якій зараз 21 рік, брав участь в шоу "Вагітна у 16". Це була повністю її ідея. Наші стосунки почалися, коли їй було 16 років і все було за згодою", - заявив Сергій.

За його словами, через початок повномасштабної війни випуск показали не одразу. Він вийшов на екрани лише рік тому.

Як зараз виглядає Сергій з "Вагітна у 16" (скріншот)

"Після цього в мережі розпочався справжній скандал. Одні люди нас підтримували, інші почали називати мене педофілом і тому подібне. Але я вам скажу, що це повна брехня. Для того, щоб уникнути скандалів, я залишив роботу викладача та видалився з соцмереж. Але зараз я тут, на війні, захищаю Україну", - сказав чоловік Люди.

"Шоу показало лише частину нашої історії, через що люди могли неправильно все зрозуміти. Я розумію ваші емоції, але я тут для того, щоб сказати правду і закрити цю тему раз і назавжди", - зазначив він в іншому відео.

Як виглядає Люда з "Вагітна у 16" і що про це каже її чоловік

І поки обранець Люди відмовлявся від публічності, сама вона почала зніматися з треш-блогерами. Дівчина веде соцмережі та рідко показує сина, а ось іншими деталями свого життя охоче ділиться. Окрім цього, вона потрапляла в скандали. Так, Люда закликала донатити їй, а не на ЗСУ.

На одному зі стрімів Люда з "Вагітна у 16" залишилася без волосся. За гроші від глядачів вона погодилася стати лисою.

Люда з "Вагітна у 16" збрила волосся (скріншот)

Нині дівчина ходить в перуці, але не соромиться показати себе й без волосся. На критику Люда реагує, але агресивно. Вона зазначає, що робить те, що хоче.

Як виглядає Люда з "Вагітна у 16" (скріншот)

А днями Люда "відгуляла весілля" з черговим треш-блогером. Вони позували на камеру у святковому вбранні та вдавали, ніби дійсно одружилися.

Люда та Макс (скріншот)

У коментарях під новими відео чоловіка Люди, який стверджує, що він досі перебуває з нею в стосунках, його почали питати, як він реагує на її вчинки. Виявилося, що сам Сергій від цього не в захваті. Але хто займається дитиною, поки колишній інформатик служить, а Люда знімає нові відео - залишається загадкою.