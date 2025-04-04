Інформатик з "Вагітна у 16" записав відео з фронту та зробив заяву про скандальне шоу

Люда та її чоловік - вчитель інформатики Сергій, стали одними з найобговорюваніших героїв шоу "Вагітна у 16". Після виходу програми головна героїня стала активно розвивати соцмережі, а ось її обранець взагалі "зник".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де зараз інформатик з "Вагітна у 16" та чи разом він з Людою.
У випуску з назвою "Шкільний учитель та учениця: кохання чи стаття?" йдеться про Людмилу Нечипоренко та її обранця Сергія. На шоу показали, що дівчина, якій на той момент не було 18 років, закохалася у свого 32-річного викладача. Той був не проти, вони почали жити разом.
Коли ж Люда завагітніла, Сергій нібито не дуже цьому зрадів. Пара зіштовхнулася з проблемами, але не розірвала стосунки. Потім на світ з'явився маленький хлопчик, а його молода мама стала зіркою соцмереж.
Втім, навряд чи Люда уявляла, якою саме буде реакція юзерів. З її фото робили меми, дівчину критикували та висміювали. А Сергія, який тоді видалив всі соцмережі, вимагали притягти до відповідальності за розбещення неповнолітньої.
Відомо, що чоловік звільнився зі школи та почав працювати інженером, ще до виходу випуску "Вагітна у 16". А після цього він майже рік нічого про себе не розповідав, але 4 місяці тому з'явився на стрімі Паніні, хоча й це мало хто помітив.
Нещодавно ж Сергій нагадав про себе в TikTok. Виявилося, що нині чоловік Люди на війні, він служить в ЗСУ на посаді майстра FPV-дронів.
"5 років тому я зі своєю дружиною Людою, якій зараз 21 рік, брав участь в шоу "Вагітна у 16". Це була повністю її ідея. Наші стосунки почалися, коли їй було 16 років і все було за згодою", - заявив Сергій.
За його словами, через початок повномасштабної війни випуск показали не одразу. Він вийшов на екрани лише рік тому.
"Після цього в мережі розпочався справжній скандал. Одні люди нас підтримували, інші почали називати мене педофілом і тому подібне. Але я вам скажу, що це повна брехня. Для того, щоб уникнути скандалів, я залишив роботу викладача та видалився з соцмереж. Але зараз я тут, на війні, захищаю Україну", - сказав чоловік Люди.
"Шоу показало лише частину нашої історії, через що люди могли неправильно все зрозуміти. Я розумію ваші емоції, але я тут для того, щоб сказати правду і закрити цю тему раз і назавжди", - зазначив він в іншому відео.
І поки обранець Люди відмовлявся від публічності, сама вона почала зніматися з треш-блогерами. Дівчина веде соцмережі та рідко показує сина, а ось іншими деталями свого життя охоче ділиться. Окрім цього, вона потрапляла в скандали. Так, Люда закликала донатити їй, а не на ЗСУ.
На одному зі стрімів Люда з "Вагітна у 16" залишилася без волосся. За гроші від глядачів вона погодилася стати лисою.
Нині дівчина ходить в перуці, але не соромиться показати себе й без волосся. На критику Люда реагує, але агресивно. Вона зазначає, що робить те, що хоче.
А днями Люда "відгуляла весілля" з черговим треш-блогером. Вони позували на камеру у святковому вбранні та вдавали, ніби дійсно одружилися.
У коментарях під новими відео чоловіка Люди, який стверджує, що він досі перебуває з нею в стосунках, його почали питати, як він реагує на її вчинки. Виявилося, що сам Сергій від цього не в захваті. Але хто займається дитиною, поки колишній інформатик служить, а Люда знімає нові відео - залишається загадкою.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: TikTok Люди та Сергія, випуск "Вагітна у 16".