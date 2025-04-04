Информатик из "Вагітна у 16" записал видео с фронта и сделал заявление о скандальном шоу

Люда и Сергей на шоу "Вагітна у 16"

В выпуске с названием "Школьный учитель и ученица: любовь или статья?" речь идет о Людмиле Нечипоренко и ее избраннике Сергее. На шоу показали, что девушка, которой на тот момент не было 18 лет, влюбилась в своего 32-летнего преподавателя. Тот был не против, они начали жить вместе.

Когда же Люда забеременела, Сергей якобы не очень этому обрадовался. Пара столкнулась с проблемами, но не разорвала отношения. Затем на свет появился маленький мальчик, а его молодая мама стала звездой соцсетей.

Впрочем, едва ли Люда представляла, какой именно будет реакция юзеров. Из ее фото делали мемы, девушку критиковали и высмеивали. А Сергея, который тогда удалил все соцсети, требовали привлечь к ответственности за развращение несовершеннолетней.

Где сейчас информатик Сергей

Известно, что мужчина уволился из школы и начал работать инженером, еще до выхода выпуска "Вагітна у 16". А после этого он почти год ничего о себе не рассказывал, но 4 месяца назад появился на стриме Панини, хотя и это мало кто заметил.

Недавно же Сергей напомнил о себе в TikTok. Оказалось, что сейчас муж Люды на войне, он служит в ВСУ на должности мастера FPV-дронов.

"5 лет назад я со своей женой Людой, которой сейчас 21 год, участвовал в шоу "Вагітна у 16". Это была полностью ее идея. Наши отношения начались, когда ей было 16 лет и все было по согласию", - заявил Сергей.

По его словам, из-за начала полномасштабной войны выпуск показали не сразу. Он вышел на экраны только год назад.

Как сейчас выглядит Сергей из "Вагітна у 16" (скриншот)

"После этого в сети начался настоящий скандал. Одни люди нас поддерживали, другие начали называть меня педофилом и тому подобное. Но я вам скажу, что это полная ложь. Для того, чтобы избежать скандалов, я оставил работу преподавателя и удалился из соцсетей. Но сейчас я здесь, на войне, защищаю Украину", - сказал мужчина Люди.

"Шоу показало лишь часть нашей истории, из-за чего люди могли неправильно все понять. Я понимаю ваши эмоции, но я здесь для того, чтобы сказать правду и закрыть эту тему раз и навсегда", - отметил он в другом видео.

Как выглядит Люда из "Вагітна у 16" и что об этом говорит ее муж

И пока избранник Люды отказывался от публичности, сама она начала сниматься с трэш-блогерами. Девушка ведет соцсети и редко показывает сына, а вот другими деталями своей жизни охотно делится. Кроме этого, она попадала в скандалы. Так, Люда призывала донатить ей, а не на ВСУ.

На одном из стримов Люда из "Вагітна у 16" осталась без волос. За деньги от зрителей она согласилась стать лысой.

Люда из "Вагітна у 16" сбрила волосы (скриншот)

Сейчас девушка ходит в парике, но не стесняется показать себя и без волос. На критику Люда реагирует, но агрессивно. Она отмечает, что делает то, что хочет.

Как выглядит Люда из "Вагітна у 16" (скриншот)

А на днях Люда "отгуляла свадьбу" с очередным трэш-блогером. Они позировали на камеру в праздничных нарядах и делали вид, будто действительно поженились.

Люда и Макс (скриншот)

В комментариях под новыми видео мужа Люды, который утверждает, что он до сих пор состоит с ней в отношениях, его начали спрашивать, как он реагирует на ее поступки. Оказалось, что сам Сергей от этого не в восторге. Но кто занимается ребенком, пока бывший информатик служит, а Люда снимает новые видео - остается загадкой.