Інфекції, що передаються в ліжку: як їх вчасно розпізнати та уникнути

Вперше про інфекції, що передаються статевим шляхом, ви почули в підлітковому віці під час процесу сексуального дозрівання. Однак з невідомих причин саме ця тема є найменш згадуваною.

Усе, що необхідно знати сучасній людині про ІПСШ, розповіла лікар-гінеколог на своїй сторінці в Instagram .

Що таке ІПСШ

ІПСШ розшифровується як інфекції, що передаються статевим шляхом від одного партнера до іншого.

До найпоширеніших ІПСШ належать:

хламідіоз

гонорея

генітальний герпес

вірус папіломи людини

гепатит B

сифіліс

трихомоніаз

ВІЛ

Насправді до них належить більше інфекцій цього роду, проте в переліку саме ті, що найчастіше трапляються в медичній практиці.

Ризик розвитку ІПСШ однаковий як у чоловіків, так і в жінок (фото: Freepik)

Які фактори підвищують ризик ІПСШ

Звичайно, найочевиднішою причиною є статевий акт без використання презервативів чи іншого виду контрацепції. Але на ряду з цим чинником існують й інші.

Якщо ви вступаєте в статеве життя з новим партнером за останні 60 днів, то це також може спричинити появу ІПСШ. Зверніть увагу: таке можливо, якщо ви не знаєте про стан здоров'я партнера. У такому випадку беруться до уваги будь-які види сексу.

Займатися сексом із кількома статевими партнерами - це нормально, якщо вам так комфортно. Але ви повинні розуміти, що цей фактор підвищує ризик розвитку статевих інфекцій. Те саме відбувається, коли ваш статевий партнер має кількох інших партнерів.

На останок секс із людиною, яка нещодавно пролікувала ІПСШ, також є чинником для розвитку захворювань.

Оптимально проводити скринінг щороку обом партнерам у парі (фото: Freepik)

Як перевіритися разом із партнером

Якщо вищенаведені фактори ризику актуальні для вас, в такому випадку незалежно від наявності чи відсутності скарг щорічно варто виконувати ПЛР урогенітального мазка для виявлення:

Chlamydia trachomatis

Mycoplasma genitalium

Neisseria gonorrhoea

Trichomonas vaginalis

Не забудьте також здати кров на сифіліс, ВІЛ, гепатит B та С. Щорічний скринінг на вірус простого герпесу та вірус папіломи людини не показаний.

Якщо перед початком статевого життя, ви з партнером були єдиними один в одного, тоді немає причини для перевірки. Існують такі захворювання, коли пролікуватися та утриматися від сексуальних контактів потрібно обом у парі.

Якщо ж ігнорувати лікування, це може призвести до неможливості завагітніти, сприяти хронічному болю, знизити імунну відповідь на збудники та закінчитися летальним випадком.