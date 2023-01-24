Не робіть цього перед оглядом у гінеколога, щоб не зіпсувати результати
Огляд у гінеколога - доволі стресова процедура для кожної жінки, до якої треба готуватися, як фізично, так і морально.
Що треба запитати у лікаря, що можна і не можна робити "до", розповіла гінеколог Лілія Левенець в Instagram.
Як часто треба проходити огляд
Якщо нема жодних скарг, на профілактичний огляд до гінеколога треба приходити щонайменше раз на рік.
На прийомі лікар визначить, чи потрібні вам додаткові обстеження і аналізи.
Що можна і не можна робити перед оглядом
За 2-3 дні до огляду у лікаря, не рекомендується застосовувати вагінальні таблетки, тампони, свічки та інші засоби.
В день огляду не можна жити статевим життям.
Наводити "красу" в інтимній зоні, голитись - не обов'язково, а от помитись - бажано.
Обов'язково відверто розкажіть лікарю на прийомі ці речі, які можуть здаватися незначними:
- періодичні больові відчуття під час статевого акту,
- сухість,
- дискомфорт,
- характер виділень,
- неприємні відчуття,
- зміна настрою,
- висипання на обличчі.
Це все може допомогти лікарю поставити правильний діагноз.
Раніше ми писали про 5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити.
Крім того дізнайтеся, з якими гінекологічними проблемами негайно треба до лікаря.