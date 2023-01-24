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Не робіть цього перед оглядом у гінеколога, щоб не зіпсувати результати

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Вівторок 24 січня 2023 09:01
Не робіть цього перед оглядом у гінеколога, щоб не зіпсувати результати Як правильно проходити огляд у гінеколога (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Огляд у гінеколога - доволі стресова процедура для кожної жінки, до якої треба готуватися, як фізично, так і морально.

Що треба запитати у лікаря, що можна і не можна робити "до", розповіла гінеколог Лілія Левенець в Instagram.

Як часто треба проходити огляд

Якщо нема жодних скарг, на профілактичний огляд до гінеколога треба приходити щонайменше раз на рік.

На прийомі лікар визначить, чи потрібні вам додаткові обстеження і аналізи.

Що можна і не можна робити перед оглядом

За 2-3 дні до огляду у лікаря, не рекомендується застосовувати вагінальні таблетки, тампони, свічки та інші засоби.

В день огляду не можна жити статевим життям.

Наводити "красу" в інтимній зоні, голитись - не обов'язково, а от помитись - бажано.

Обов'язково відверто розкажіть лікарю на прийомі ці речі, які можуть здаватися незначними:

  • періодичні больові відчуття під час статевого акту,
  • сухість,
  • дискомфорт,
  • характер виділень,
  • неприємні відчуття,
  • зміна настрою,
  • висипання на обличчі.

Це все може допомогти лікарю поставити правильний діагноз.

Раніше ми писали про 5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити.

Крім того дізнайтеся, з якими гінекологічними проблемами негайно треба до лікаря.

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