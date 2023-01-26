Инфекции, передаваемые в постели: как их вовремя распознать и избежать

Впервые об инфекциях, передающихся половым путем, вы услышали в подростковом возрасте во время процесса сексуального созревания. Однако по неизвестным причинам именно эта тема наименее упоминается.

Все, что необходимо знать современному человеку об ИППП, рассказала врач-гинеколог на своей странице в Instagram .

Что такое ИППП

ИППП расшифровывается как инфекции, передающиеся половым путем от одного партнера к другому.

К наиболее распространенным ИППП относятся:

хламидиоз

гонорея

генитальный герпес

вирус папилломы человека

гепатит B

сифилис

трихомониаз

ВИЧ

На самом деле к ним принадлежит больше инфекций этого рода, однако в перечне именно наиболее часто встречающиеся в медицинской практике.

Риск развития ИППП одинаков как у мужчин, так и у женщин (фото: Freepik)

Какие факторы повышают риск ИППП

Конечно, наиболее очевидной причиной является половой акт без использования презервативов или иного вида контрацепции. Но в ряду с этим фактором существуют и другие.

Если вы вступаете в половую жизнь с новым партнером за последние 60 дней, то это также может привести к появлению ИППП. Обратите внимание: это возможно, если вы не знаете о состоянии здоровья партнера. В таком случае учитываются любые виды секса.

Заниматься сексом с несколькими половыми партнерами - это нормально, если вам так комфортно. Но вы должны понимать, что этот фактор увеличивает риск развития половых инфекций. То же происходит, когда ваш половой партнер имеет несколько других партнеров.

На поседок секс с человеком, недавно пролечившим ИППП, также является фактором для развития заболеваний.

Оптимально проводить скрининг каждый год обоим партнерам в паре (фото: Freepik)

Как провериться вместе с партнером

Если вышеприведенные факторы риска актуальны для вас, то независимо от наличия или отсутствия жалоб ежегодно следует выполнять ПЦР урогенитального мазка для выявления:

Chlamydia trachomatis

Mycoplasma genitalium

Neisseria gonorrhoea

Trichomonas vaginalis

Не забудьте сдать кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит B и С. Ежегодный скрининг на вирус простого герпеса и вирус папилломы человека не показан.

Если перед началом половой жизни, вы с партнером были единственными друг у друга, тогда нет причин для проверки. Есть такие заболевания, когда пролечиться и воздержаться от сексуальных контактов нужно обоим в паре.

Если игнорировать лечение, это может привести к невозможности забеременеть, способствовать хронической боли, снизить иммунный ответ на возбудителtq и закончиться летальным исходом.