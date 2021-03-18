Инфекционист рассказал, почему человек повторно заболевает COVID-19: можно и в третий раз

Некоторые люди повторно заболевают коронавирус, так как их иммунная система не вырабатывает адекватный ответ инфекции.

"Думаю, некоторые люди из-за особенностей иммунной системы не вырабатывают адекватный иммунный ответ. Поэтому могут заболеть и второй, и третий раз. Также никто не отменял новые штаммы (мы только начали их определять в Украине)", - рассказал инфекционист.

Также медик отметил, что в очень редких случаях вирус может жить в организме, а потом активироваться.

"Могу предположить, что в течение нескольких месяцев вирус, учитывая его свойства и особенности иммунного ответа, вполне может сохраняться в организме. Это объясняет случаи, когда человек заболевает повторно через два-три месяца. Иммунная система подавила вирус, но потом просел иммунитет, и возбудитель поднял голову. Либо он изменился (в организме вирусы тоже постоянно мутируют) и воспрянул в новом обличье", - предположил Жигарев.