До конца недели могут принять решение: врач-инфекционист о введении локдауна
Коронавирус в Украине набирает обороты и во многих областях резко возросло количество больных. Уже к концу недели правительство может принять решение о введение жестки карантинных ограничений.
Такое заявление сделал известный врач-инфекционист Федор Лапий, пишет "24 канал".
Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.
Он добавил, что следующая неделя будет очень показательной и не исключил, что в ближайшее время могут ввести локдаун.
"Возможно, до конца недели решение будет принято", - заявил Федор Лапий.
Ранее инфекционист объяснил, что заразность британского штамма коронавируса в 1,5-2 раза выше по сравнению с классическим вариантом заболевания. Кроме того, этот вид коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.
"Если говорить о высшей заразности, то это одно из объяснений такого стремительного распространения коронавируса в Украине", - отметил инфекционист.
Стоит отметить, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов озвучил условия, при которых в Украине могут ввести локадун. Он отметил, что, если 50-70% регионов получат ограничения "красной" зоны, то в стране введут тотальный карантин.
Напомним, на данный момент в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Еще 10 регионов остаются в "оранжевой" зоне и уже несколько областей готовятся к переходу в "красную" зону.