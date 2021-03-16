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До конца недели могут принять решение: врач-инфекционист о введении локдауна

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 19:19
До конца недели могут принять решение: врач-инфекционист о введении локдауна Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине набирает обороты и во многих областях резко возросло количество больных. Уже к концу недели правительство может принять решение о введение жестки карантинных ограничений.

Такое заявление сделал известный врач-инфекционист Федор Лапий, пишет "24 канал".

Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.

Он добавил, что следующая неделя будет очень показательной и не исключил, что в ближайшее время могут ввести локдаун.

"Возможно, до конца недели решение будет принято", - заявил Федор Лапий.

Ранее инфекционист объяснил, что заразность британского штамма коронавируса в 1,5-2 раза выше по сравнению с классическим вариантом заболевания. Кроме того, этот вид коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.

"Если говорить о высшей заразности, то это одно из объяснений такого стремительного распространения коронавируса в Украине", - отметил инфекционист.

Стоит отметить, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов озвучил условия, при которых в Украине могут ввести локадун. Он отметил, что, если 50-70% регионов получат ограничения "красной" зоны, то в стране введут тотальный карантин.

Напомним, на данный момент в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Еще 10 регионов остаются в "оранжевой" зоне и уже несколько областей готовятся к переходу в "красную" зону.

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