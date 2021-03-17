Почему привитый человек может заразиться COVID-19: иммунолог-практик дал ответ
Эксперты советуют не спешить снимать маски после вакцинации, поскольку все еще остается риск заражения. Тем более защита от коронавируса предусматривает две дозы вакцины.
Иммунолог-практик Федор Лапий рассказал ТСН, почему привитый человек может заразиться COVID-19.
Он отметил, что у больного болезнь должна пройти без осложнений, поскольку вакцина предотвращает тяжелое протекание болезни.
Эксперт также подчеркнул, если человек вакцинировался, но потом заболел, то он должен придерживаться социальной дистанции и носить маску.
"Вакцинированный хотя имеет меньшее количество вируса в верхних дыхательных путях, тем не менее может передавать вирусы и дальше. Поэтому с точки зрения защиты других, которые еще не получили прививки, важно, тем, кто вакцинирован, все равно продолжать носить маску и держать дистанцию", - заявил Лапий.
Врач рассказал, почему вакцинированным людям нужно носить маски (видео: YouTube)
Напомним, львовский врач Гнат Герич назвал новое осложнение после коронавируса. По его словам, болезнь может вызвать осложнение в виде кровотечения из-за лечения болезни препаратами для разжижения крови.
Во Львове за последние недели на стол к хирургам попали уже три пациента с внутренними кровотечениями после лечения коронавирусной инфекции.
Ранее врач-инфекционист заявил, что к концу недели правительство может принять решение о введении жестких карантинных ограничений из-за резкого увеличения больных.