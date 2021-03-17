Почему привитый человек может заразиться COVID-19: иммунолог-практик дал ответ

Эксперты советуют не спешить снимать маски после вакцинации, поскольку все еще остается риск заражения. Тем более защита от коронавируса предусматривает две дозы вакцины.

Иммунолог-практик Федор Лапий рассказал ТСН , почему привитый человек может заразиться COVID-19.

Он отметил, что у больного болезнь должна пройти без осложнений, поскольку вакцина предотвращает тяжелое протекание болезни.

Эксперт также подчеркнул, если человек вакцинировался, но потом заболел, то он должен придерживаться социальной дистанции и носить маску.

"Вакцинированный хотя имеет меньшее количество вируса в верхних дыхательных путях, тем не менее может передавать вирусы и дальше. Поэтому с точки зрения защиты других, которые еще не получили прививки, важно, тем, кто вакцинирован, все равно продолжать носить маску и держать дистанцию", - заявил Лапий.

Врач рассказал, почему вакцинированным людям нужно носить маски (видео: YouTube)