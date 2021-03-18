Інфекціоніст розповів, чому людина повторно заражається COVID-19: можа і у третій раз

Деякі люди повторно хворіють на коронавірус, бо їхня імунна система не виробляє адекватну відповідь інфекції.
Про це розповів в інтерв'ю "Фактам" лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат медичних наук Юрій Жигарьов.
"Думаю, деякі люди через особливості імунної системи не виробляють адекватну імунну відповідь. Тому можуть захворіти і другий, і третій раз. Також ніхто не скасовував нові штами (ми тільки почали їх визначати в Україні)", - розповів інфекціоніст.
Також медик зазначив, що в дуже рідкісних випадках вірус може жити в організмі, а потім активуватися.
"Можу припустити, що протягом кількох місяців вірус, враховуючи його властивості й особливості імунної відповіді, цілком може зберігатися в організмі. Це пояснює випадки, коли людина захворює повторно через два-три місяці. Імунна система придушила вірус, але потім знизився імунітет, і збудник підняв голову. Або він змінився (в організмі віруси теж постійно мутують) і піднісся в новому обличчі", - припустив Жигарьов.
Як ми розповідали раніше, імунолог-практик Федір Лапій розповів, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.
лікар-інфекціоніст заявив, що до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорстких карантинних обмежень з-за різкого збільшення хворих.