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Інфекціоніст розповів, чому людина повторно заражається COVID-19: можа і у третій раз

Автор: Людмила Жукова

Деякі люди повторно хворіють на коронавірус, бо їхня імунна система не виробляє адекватну відповідь інфекції.

Про це розповів в інтерв'ю "Фактам" лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат медичних наук Юрій Жигарьов.

"Думаю, деякі люди через особливості імунної системи не виробляють адекватну імунну відповідь. Тому можуть захворіти і другий, і третій раз. Також ніхто не скасовував нові штами (ми тільки почали їх визначати в Україні)", - розповів інфекціоніст.

Також медик зазначив, що в дуже рідкісних випадках вірус може жити в організмі, а потім активуватися.

"Можу припустити, що протягом кількох місяців вірус, враховуючи його властивості й особливості імунної відповіді, цілком може зберігатися в організмі. Це пояснює випадки, коли людина захворює повторно через два-три місяці. Імунна система придушила вірус, але потім знизився імунітет, і збудник підняв голову. Або він змінився (в організмі віруси теж постійно мутують) і піднісся в новому обличчі", - припустив Жигарьов.

Як ми розповідали раніше, імунолог-практик Федір Лапій розповів, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.

лікар-інфекціоніст заявив, що до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорстких карантинних обмежень з-за різкого збільшення хворих.

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