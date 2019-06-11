В Индонезии проснулся вулкан: выброс пепла достиг семи километров в высоту

На Северной Суматре, в Индонезии, проснулся вулкан Синабунг. Столб из пепла, который появился во время извержения, достиг в высоту 7 километров. Как отмечают ученые, это извержение – самое крупное, которое когда-либо фиксировали из кратера этого вулкана.

"Это пирокластическое облако достигло высоты более 23 000 футов! Ученые говорят, что это самое большое извержение (по вертикали), которое когда-либо наблюдалось из этого вулкана", — сообщается в издании TDS Weather.

Извержение вулкана в Индонезии (YouTube/Bre Thekang Corps)

Вулкан в горе Синабунг очень древний, однако несколько столетий он находился в спящем состоянии и только в августе 2010 года неожиданно проснулся.

Извержение вулкана в Индонезии (YouTube/VLOG KALAK KARO)

За последние годы извержения стали достаточно регулярными, и местные жители перестали реагировать на него. Предыдущее извержение было зафиксировано в феврале 2018 года.

По данным СМИ, в результате выброса пепла никто не пострадал, а также отмечается, что не было разлива лавы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия оказалась на грани катастрофы из-за того, что проснулся самый большой вулкан на Камчатке. Большая Ундина долго находилась в спящем состоянии и, если произойдет извержение, пострадать может 350 тысяч человек.

А также мы рассказывали о том, что самый большой вулкан в Европе Этна начал извержение. Местные жители сообщают о вытекании лавы и выбросе пепла.

Кроме того, мы писали о том, что на Бали произошло извержение вулкана.