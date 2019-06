В Індонезії прокинувся вулкан: викид попелу досяг семи кілометрів у висоту

На Північній Суматрі, в Індонезії, прокинувся вулкан Синабунг. Стовп з попелу, який з'явився під час виверження, досяг у висоту 7 кілометрів. Як відзначають вчені, це виверження – найбільше, яке коли-небудь фіксували з кратера вулкану.

"Це пирокластична хмара досягла висоти понад 23 000 футів! Вчені кажуть, що це найбільше виверження (по вертикалі), яке коли-небудь спостерігалося з цього вулкана", — повідомляється у виданні TDS Weather.

Виверження вулкана в Індонезії (YouTube/Bre Thekang Corps)

Вулкан в горі Сінабунг дуже древній, однак кілька століть він перебував у сплячому стані і лише в серпні 2010 року несподівано прокинувся.

Виверження вулкана в Індонезії (YouTube/VLOG KALAK KARO)

За останні роки виверження стали регулярними, і місцеві жителі перестали реагувати на нього. Попереднє виверження було зафіксовано в лютому 2018 року.

За даними ЗМІ, в результаті викиду попелу ніхто не постраждав, а також наголошується, що не було розливу лави.

Mount Sinabung in North Sumatra, Indonesia, sent a huge plume thick of ash 7 km high into the sky during an eruption on June 9, 2019 https://t.co/gMJ6jMXIc1 [video: https://t.co/1kbZR1p2lJ] pic.twitter.com/Z4ruxNI3oB