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В Індонезії прокинувся вулкан: викид попелу досяг семи кілометрів у висоту


Вулкан Сінабунг "мовчав" понад 400 років

На Північній Суматрі, в Індонезії, прокинувся вулкан Синабунг. Стовп з попелу, який з'явився під час виверження, досяг у висоту 7 кілометрів. Як відзначають вчені, це виверження – найбільше, яке коли-небудь фіксували з кратера вулкану.

"Це пирокластична хмара досягла висоти понад 23 000 футів! Вчені кажуть, що це найбільше виверження (по вертикалі), яке коли-небудь спостерігалося з цього вулкана", — повідомляється у виданні TDS Weather.

Виверження вулкана в Індонезії (YouTube/Bre Thekang Corps)

Вулкан в горі Сінабунг дуже древній, однак кілька століть він перебував у сплячому стані і лише в серпні 2010 року несподівано прокинувся.

Виверження вулкана в Індонезії (YouTube/VLOG KALAK KARO)

За останні роки виверження стали регулярними, і місцеві жителі перестали реагувати на нього. Попереднє виверження було зафіксовано в лютому 2018 року.

За даними ЗМІ, в результаті викиду попелу ніхто не постраждав, а також наголошується, що не було розливу лави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Росія опинилася на межі катастрофи через те, що прокинувся найбільший вулкан на Камчатці. Велика Ундіна довго перебувала в сплячому стані і, якщо відбудеться виверження, постраждати може 350 тисяч чоловік.

А також ми розповідали про те, що найбільший вулкан в Європі Етна почав виверження. Місцеві жителі повідомляють про витікання викид лави і попелу.

Крім того, ми писали про те, що на Балі відбулося виверження вулкана.

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