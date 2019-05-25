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На Бали произошло извержение вулкана

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 03:47
На Бали произошло извержение вулкана
Иллюстративное фото (twitter.com /Matt Ooley)

Власти отменили 5 рейсов, которые должны были вылететь с острова

В ночь с пятницы на субботу на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnpb.go.id.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, извержение длилось около 5-ти минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.

Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана Агунг. Однако, из-за выброса вулканического пепла 4 рейса, которые направлялись в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты. Также, пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

Информации о жертвах или пострадавших в результате извержения не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали активизировался вулкан Агун. Вулкан произвел мощный выброс пепла. Жителей предупреждали, что им запрещено находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

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Новости Украины вулканИндонезияБалиизвержение
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