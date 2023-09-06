Індія може змінити свою назву на Бхарат: що зараз відомо

Індія розглядає можливість зміни своєї офіційної назви на Бхарат. Ця пропозиція була висунута в рамках національного діалогу щодо культурного ідентитету країни.

Про це пише видання The Economic Times.

Що відомо зараз

Уряд під керівництвом Нарендри Моді, швидше за все, представить резолюцію про зміну офіційної назви Індії на "Бхарат" під час спеціальної сесії Парламенту, запланованої з 18 по 22 вересня.

Лідер Конгресу Джайрам Рамеш також підтвердив, що офіційні запрошення на вечерю G20 від президента Індії були надіслані під назвою "Президент Бхарату" замість "Президент Індії".

Головний міністр штату Асам Хіманта Бісва Сарма та кілька лідерів партії "Бхаратія Джаната Парті" також підтримали перейменування країни.

"Республіка Бхарат - щаслива і горда тим, що наша цивілізація сміливо крокує вперед в епоху розвитку Амріт Каал", - написав Сарма.

Перейменування також підтримала партія "Раштрія сваямсевак санґх".

Парламентарії впевнені, що давня назва Бхарат має бути відновлена і має залишатися незмінною. Один із чиновників назвав поточну назву символом "колоніального рабства", накладеним британцями. Він виступив за те, щоб "Індія" навіть не згадувалась у Конституції.

Проте ідея зміни назви не сподобалась усім чиновникам. Національний лідер партії "Сівані Аам Аадмі" Арвінд Кейрівал розкритикував ініціативу. Він наголосив, що країна належить людям, а не партіям.

Для довідки

Назва "Бхарат" є санскритським терміном, який використовувався для позначення індійської території у давні часи.

На цей час доступні фотографії та відеоматеріали, які демонструють проведення публічних дискусій та консультацій з цього питання. У соціальних мережах та ЗМІ активно обговорюються плюси та мінуси такої зміни назви.

У будь-якому випадку, рішення про перейменування Індії буде ухвалено після ретельного вивчення громадської думки та консультацій із різними зацікавленими сторонами.